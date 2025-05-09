大埔殺兄案｜被告指兄施襲始亮刀　事後向母稱：已將癲狗斬開九碌

大埔社山路田寮下村六旬弟涉殺兄長案，今（9日）在高等法院續審。被告出庭自辯，承認不滿兄長對母的態度，指兄想母早死，又曾叫他「搞掂」母親。他稱當日想帶患認知障礙的母親到醫院，遭兄阻止並施襲，他想亮刀指嚇兄長，卻誤將兄長刺死。被告認承認，兄長倒下後，他再在兄的鼻及手多劃幾刀，又向母說：「已將隻癲狗斬開九碌。」控方質疑被告當日為何帶備生果刀，被告稱那屬村規，用以阻嚇動物，又稱其村有400年對付野豬及馬騮的經驗，指該些動物只怕生果刀。



被告鍾士康(現年68歲)，被控於2022年2月6日在香港謀殺當時68歲的兄長鍾仕安(下稱：兄長)。被告願承認誤殺罪，不獲控方接納。

被告鍾士康涉嫌在大埔田寮下村一村屋內殺死其兄鍾仕安。(資料圖片)

被告鍾士康涉嫌在大埔田寮下村一村屋內殺死其兄鍾仕安。(資料圖片)

被告鍾士康涉嫌在大埔田寮下村一村屋內殺死其兄鍾仕安。(資料圖片)

兄長與母及菲傭同住

控方案情指，兄長和被告在六兄弟姊妹中，分別排第二和第三。案發時兄長、其九旬母親和一名菲律賓藉外傭，同住大埔田寮下村一村屋單位；被告則居於同村另一間寮屋。

想帶母親到醫院遭兄長阻止

被告自辯時透露，他當日從祖屋外的窗戶，看到患有腦退化的母親坐在輪椅，看著地板。母親曾表示長坐輪椅會感痛楚，被告遂入屋向兄長稱母親應坐梳化，並想帶母親到醫院，但遭兄長阻止。

指兄不斷施襲才亮刀指嚇

他指兄長當時以膠管施襲，並誤傷母親的肩膀。兄長又想拿起椅子，被告便取出生果刀指嚇兄長，兄長試圖搶刀時，他在混亂間以刀刺中兄長的頸，令兄長喪命。

殺兄後再在兄的鼻及右手劃多數刀

被告續指，母親當時認不出兄長，由於擔心母親會再認出兄長，未能承受刺激，被告用刀在兄長的鼻上劃上數刀，並把屍體反轉。被告稱他不滿兄長傷及母親，因此在兄長的右手再劃數刀。

被告把母親推到他的寮屋，並安慰母親說：「我已經將癲狗斬開咗九碌㗎啦。」被告返回自己單位後寫下遺書，並喝殺蟲水自殺，最終獲救。

指兄長曾叫他搞掂母親

被告在控方盤問時指，兄長對待母親兇惡，曾向母親說：「點解你到依家94歲，都未死。」他指兄長多番說出此類說話，是真心想母親離世，不是一時意氣用事，又指兄長亦曾著他「早啲死」，並對他說：「一個長命過頭嘅廢物(指母親)，你(指被告)明明想安樂死，都未死，不如你自己搞掂佢啦。」

被告鍾士康涉嫌在大埔田寮下村一村屋內殺死其兄鍾仕安。(資料圖片)

常備生果刀是村規

控方問被告是否憎恨兄長，被告否認，他只是不滿兄長對母親的態度。控方又問及被告案發時用的生果刀，被告稱他上山時都會帶生果刀，指這是村規。他會用生果刀保護自己，免受野生動物襲擊。案發日他曾上山，故帶備了生果刀。

指村有400年對付野豬馬騮經驗

控方質疑，野豬體型寵大，被告如何以細小的生果刀保護自己，被告說：「我哋有400年經驗對付野豬、馬騮。」控方質疑用棍類物品是否更有效，被告指野豬不怕棍，但怕生果刀。控方指被告案發時帶備生果刀，不是他上山後到祖屋，是想用來傷害兄長，被告否認說法。

案件編號：HCCC438/2023