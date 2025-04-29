大埔殺兄案｜胞姐指被告從沒有照顧母親　經濟欠佳獲其他兄弟接濟

大埔社山路田寮下村3年前發生命案，六旬漢涉以生果刀殺害兄長，案件今（29日）在高等法院續審。家中的長女作供，指本案死者和被告分別是其二弟和三弟。她指，二弟生前孝順，曾花費數十萬元為祖屋添置傢俬，又和患有腦退化症的母親同住，以照顧對方。三弟則從沒有照顧和供養母親，經濟狀況亦欠佳，其他兄弟曾給予他數十萬元。辯方指，三弟亦愛鍚和照顧母親，如會買零食給母親，胞姐則指說法是一派胡言，反指母親「講起佢就好激氣」。



被告鍾士康(現年68歲)，被控於2022年2月6日在香港謀殺鍾仕安。死者為被告的兄長，終年68歲。

胞姐鍾仕娣作供稱，父母於1948年結婚，育有6名子女。她為長女，死者鍾任安和被告鍾士康分別排第二和第三。胞姐續指，他們一家居於大埔田寮下村的祖屋。而在父親去世後，她和各弟妹亦在婚後搬出祖屋。其中死者婚後移居瑞典，至其太太去世後，才退休返港居住。

胞姐指死者曾在英國工作 把工資都滙到香港 作為家用

她又指，母親於10年前被診斷患有腦退化症。由於當時母親已搬離祖屋，和四弟同住，胞姐、死者、五弟和六妹遂負責共同出資聘用外傭，以照顧母親，但不用四弟負責分擔。被問及被告是否有供養母親時，胞姐則指沒有，並補充：「Never(從沒有）」。

由於母親的心願是返回祖屋居住，五弟遂重建祖屋，死者則花費數十萬添置傢俬。胞姐庭上指，死者一直對家庭貢獻最多。他年輕時在英國工作，把工資都滙到香港，作為家用。

胞姐鍾仕娣(圖)供稱，被告從沒有照顧和供養母親。(朱棨新攝)

形容死者孝順 和患有腦退化症的母親同住

至2019年，祖屋重建完成，死者便和母親、外傭搬入祖屋。胞姐形容，死者很孝順，常照顧母親。控方問，當時被告是否居於同村，胞姐指自己沒有和被告聯絡，又透露對方於2020年1月底，曾想取刀襲襲她，但不果。她又指，被告沒有照顧母親。

於2022年2月2日、農曆年初二當天，胞姐返回祖屋探訪母親，當時未有特別事情發生。至同月6日晚上，她獲其他胞弟告知死者去世。她亦透露，母親於2023年離世。

她在辯方盤問時同意，自己和被告約有20年無聯絡。她返回祖屋探望母親時，曾經見過被告，但兩人沒有對話。辯方指，胞姐於涉案時不喜歡被告，胞姐否認，強調「佢都喺我細佬」，又指被告當時「環境唔好」，死者和五弟曾給了被告數十萬元。 而胞姐亦給予母親500元，再轉交被告。

辯方指被告亦愛鍚和照顧母 胞姐否認

就胞姐指稱被告圖取刀襲擊她，辯方則指該次事件，是被告因不滿照顧母親問題，向胞姐提出。胞姐卻不滿被告的質疑，遂拿起掃把追著被告，被告則揮動開汽水的開瓶器，但沒有取刀。胞姐否認，又指被告從沒有照顧母親，沒有資格提出該些質疑。

辯方續指，被告愛鍚和照顧母親，如會買零食給母親，胞姐則指此說法的一派胡言，反指母親「講起佢(被告)就好激氣」。

案件編號：HCCC438/2023