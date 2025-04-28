大埔田寮下村兇殺案　六旬漢涉揮刀殺兄　否認謀殺罪受審

大埔社山路田寮下村3年前發生命案，一名68歲男子被發現在單位內倒斃。居於同村的胞弟涉以生果刀殺害兄長，因此被捕，並遭控以一項謀殺罪。胞弟否認謀殺罪，案件今(28日)在高等法院開審。控方案情指，兩兄弟的關係並不密切，曾為照顧母親等問題口角。被告涉於行兇後，著替死者工作的外傭盡快返家，又致電報案，聲稱單位內有人去世。外傭返回單位時，發現死者躺在客廳的地下，不省人事，現場血跡斑斑，救護員到場時證實死者已死亡。



被告鍾士康(現年68歲)，被控於2022年2月6日在香港謀殺鍾仕安。死者為被告的兄長(下稱兄長)，終年68歲。

庭上透露，被告指稱因受激怒而犯案，願承認誤殺罪，不獲控方接納。

控方開案陳詞指，兄長和被告在六兄弟姊妹中，分別排行第二和第三。於案發時，兄長和患有認知障礙症的九旬母親，以及一名菲律賓藉外傭同住大埔田寮下村一村屋單位；被告則居於同村的一間寮屋。 兄長和被告的關係並不密切，曾為照顧母親等問題口角。

外傭返回單位後 發現死者躺在客廳的地下 不省人事

案發日2022年2月6日為星期日，傭工早上已離開單位。約於下午4時，鄰居聽到單位傳出被告大聲說話的聲音。被告於下午5時半左右，先後傳訊息和致電傭工，著她盡快回家。數分鐘後，被告再把坐輪椅的母親，推向自己居住的寮屋。

被告於晚上6時半左右，致電報案，指單位內有人去世。傭工其後返到單位，發現兄長躺在客廳的地下，不省人事，單位內亦血跡斑斑。救護員扺達時，證實兄長已死亡。警員則在客廳沙發下，檢獲一把染血的生果刀，該些血跡來自兄長和被告。

警方檢獲利刀。

死者身上共有有7個刀傷和逾50個割傷

此外，救護員亦在該村的祠堂外，發現被告。救護員問被告，事件是否意外時，被告點頭。被問及在襲擊時使用什麼時，被告回應稱「刀」。

法醫進行驗屍後，指兄長身上有7個刀傷和逾50個割傷，當中部分傷勢是兄長用手擋格，保護自己時，引致前臂受傷。法醫認為，其中致命的傷勢為兄長頸前的刀傷，引致右肺受傷，令兄長去世。

案件編號：HCCC438/2023