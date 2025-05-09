招聘入境事務主任｜入境處北上招兵 向暨南大學中山大學港生招手
撰文：韋景全
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入境事務主任公開招聘會於6月頭開始，入境處預計招聘約70人。處方展開連串招聘宣傳活動，除在本地各大院校展開攻勢外，近期也北上到內地院校，向在讀港生招手。
助理處長歐陽至威今日（9日）到廣州中山大學，向出席招聘講座的港生介紹入境處工作、最新招聘資訊、晉升機會及福利待遇等。處方表示吸引眾多中山大學學生參加，他們踴躍發問 ，反應熱烈。
周四暨南大學開講座 介紹入境事務主任及入境事務助理員職位
入境處表示，在駐粵辦入境組在星期四（8日）已在廣州暨南大學，為正就讀三年級及四年級的香港學生安排一場講座，詳盡介紹入境事務主任（IO）及入境事務助理員（IA）兩個職位，等有志投考入境處的學生可以提前做好準備。
助理處長歐陽至威親自到中山大學講講解
助理處長歐陽至威今日帶同招聘組同事到廣州中山大學，向在讀港生舉辦一場招聘講座，介紹入境處工作、最新招聘資訊、晉升機會及福利待遇等，簡介會後不少人踴躍發問。
招募入境事務主任6月展開 將設招聘體驗日
入境處表示，將於6月開始招募入境事務主任，預計招聘約70人，而入境事務助理員則繼續全年招聘，處方將於6月舉行招聘體驗日，提醒有意投考人士要留意公布。
入境事務主任起薪$45715 DSE五科考獲第3級或以上即可報考
入境事務主任月薪為紀律人員（主任級）薪級表第7點 (每月45,715元)至第22點 (每月83,840元)。
最低要求為在DSE中學文憑考試五科考獲第3級或同等以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級/C級或以上成績，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。
應徵者須通過體能測驗；在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；及能操流利廣東話和英語。新聘任的入境事務主任須在入境事務學院接受為期約25星期的留宿入職訓練。