招聘入境事務主任｜入境處北上招兵　向暨南大學中山大學港生招手

入境事務主任公開招聘會於6月頭開始，入境處預計招聘約70人。處方展開連串招聘宣傳活動，除在本地各大院校展開攻勢外，近期也北上到內地院校，向在讀港生招手。



助理處長歐陽至威今日（9日）到廣州中山大學，向出席招聘講座的港生介紹入境處工作、最新招聘資訊、晉升機會及福利待遇等。處方表示吸引眾多中山大學學生參加，他們踴躍發問 ，反應熱烈。



入境處5月9日到廣州中山大學舉辦招聘講座，向在讀港生介紹入境事務主任工作及待遇等。（入境處提供圖片)

入境處5月9日到廣州中山大學舉辦招聘講座，助理處長歐陽至威向在讀港生介紹入境事務主任工作及待遇等。（入境處提供圖片)

入境處5月9日到廣州中山大學舉辦招聘講座，助理處長歐陽至威向在讀港生介紹入境事務主任工作及待遇等。（入境處提供圖片)

周四暨南大學開講座 介紹入境事務主任及入境事務助理員職位

入境處表示，在駐粵辦入境組在星期四（8日）已在廣州暨南大學，為正就讀三年級及四年級的香港學生安排一場講座，詳盡介紹入境事務主任（IO）及入境事務助理員（IA）兩個職位，等有志投考入境處的學生可以提前做好準備。

入境處5月8日在廣州暨南大學，為正就讀三年級及四年級的香港學生安排講座，介紹入境事務主任（IO）及入境事務助理員（IA）兩個職位。（入境處提供圖片)

入境處5月8日在廣州暨南大學，為正就讀三年級及四年級的香港學生安排講座，介紹入境事務主任（IO）及入境事務助理員（IA）兩個職位。（入境處提供圖片)

（入境處提供圖片)

助理處長歐陽至威親自到中山大學講講解

助理處長歐陽至威今日帶同招聘組同事到廣州中山大學，向在讀港生舉辦一場招聘講座，介紹入境處工作、最新招聘資訊、晉升機會及福利待遇等，簡介會後不少人踴躍發問。

入境處5月9日到廣州中山大學舉辦招聘講座，向在讀港生介紹入境事務主任工作及待遇等。（入境處提供圖片)

入境處助理處長歐陽至威向在讀港生介紹入境事務主任工作及待遇等。（入境處提供圖片)

招募入境事務主任6月展開 將設招聘體驗日

入境處表示，將於6月開始招募入境事務主任，預計招聘約70人，而入境事務助理員則繼續全年招聘，處方將於6月舉行招聘體驗日，提醒有意投考人士要留意公布。

入境處5月9日到廣州中山大學舉辦招聘講座，向在學港生招手。（入境處提供圖片)

入境事務主任起薪$45715 DSE五科考獲第3級或以上即可報考

入境事務主任月薪為紀律人員（主任級）薪級表第7點 (每月45,715元)至第22點 (每月83,840元)。

最低要求為在DSE中學文憑考試五科考獲第3級或同等以上成績，或具同等學歷；或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級/C級或以上成績，或具同等學歷；及符合語文能力要求，即在中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

應徵者須通過體能測驗；在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績；及能操流利廣東話和英語。新聘任的入境事務主任須在入境事務學院接受為期約25星期的留宿入職訓練。

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入境事務主任薪酬及入職條件