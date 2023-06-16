政府工招聘｜18份筍工月薪20-112K　入境事務主任42K副學士可申請

政府釋出大量政府工職位空缺，接近一半無需任何經驗即可認聘。其中入境事務處正在聘請入境事務處主任，大學生不需任何就業經驗便可應聘，頂薪可達77k。此外，房屋處也在聘請工料測量師，只需一年相關經驗，頂薪便能達到112k，相當吸引，有興趣加入政府的人士要注意啦！



【入境事務處—入境事務主任】

薪酬：紀律人員（主任級）薪級表第7點（每月港幣42,415元）至紀律人員（主任級）薪級表第22點（每月港幣77,995元）

截止日期：28/06/2023 23:59:00

+ 3

入職要求：

1.持有本港大學頒授的學士學位或註冊專上學院在註冊後頒發的文憑，或本港任何一所理工大學/理工學院/香港專業教育學院/科技學院頒發的高級文憑，或本港高等教育院校頒發並獲認可的副學士學位，或具同等學歷

2.符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用和英文運用)考獲「一級」或以上成績

3.在香港中學文憑考試五科考獲第3級或以上成績，或在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級

4.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績

5.通過體能測驗

6.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

7.能操流利廣東話和英語。

職責：

入境事務主任主要執行與入境、人事登記、生死及婚姻登記等香港法例有關的職務，包括一般行政及督導工作，當中包括但不限於偵查偽造證件。

聘用條款：

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。成功通過試用期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.可透過公務員事務局網站遞交申請表格。

2.申請人亦可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]。

3該表格也可從公務員事務局網站下載。

4.填妥的申請表格，須於截止申請日期或之前送達或郵寄至新界屯門青山灣青山公路82號入境事務學院地下高層入境事務處招聘及訓練研究組。郵遞申請將以信封面的郵戳日期為準。

5.由於邀請信及通知信將以電郵方式送出，申請人須於申請表格上提供正確的電郵地址。

【民航處—見習航空交通管制主任】

月薪：$24,265元起

見習職級薪級表第11點(月薪港幣24,265元)至見習職級薪級表第14點(月薪港幣29,430元)

截止日期：14/07/2023 17:00:00

+ 2

入職條件 ：

1.在香港中學文憑考試五科取得第3級或同等，至少一科為數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學，或

2.在香港高級程度會考取得兩個高級程度科目及格，以及在香港中學會考取得另外三科(至少一科為數學、地理、物理或電腦科) C級

3. 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科達第3級

4. 能有效地以英語溝通

5. 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.主要接受可獲發航空交通管制等級的訓練

2.接受輕型單引擎飛機飛行訓練

3.執行與航空交通管制有關的工作，包括航空交通事務員的工作

4.須二十四小時輪班當值

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘。試用期為三年，或該人員完成和通過部門第一個專科等級訓練課程並取得相關航空交通管制等級，以及能獨立執行該等級職務所需的時間，以較遲者為準，最長以五年為限。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk) 下載。申請人必須在申請書上或隨申請書另紙清楚列出已獲取的公開考試所有科目成績。

2.以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2023年7月14日香港時間下午五時正或之前送達香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第五層人事科，信封面須註明申請的職位名稱。

3.以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

4.申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。初步入選的申請人須參加暫定於2023年7月／8月舉行的考試。

【律政司—律政書記】

薪酬：總薪級表第8點(每月21,875元)至總薪級表第26點(每月54,840元)

截止日期：30/06/2023 18:00:00

+ 3

入職條件 ：

1.在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等以上成績

2. 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績

3.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績

4. 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

職責：

1.擬備中英文法律文件及法例和翻譯文件，審核法例草案及文件擬稿的文體與格式，並執行出版法例、法律詞彙、期刊及有關資料的工作

2.處理追討債項工作、向政府提出的申索、訟費事宜；以中英文辦理小額錢債審裁處聆訊、定額罰款案件及訟費評定聆訊等法律程序，並出席調解會議

3.進行法律研究和管理資料庫及小型圖書館，擬備諮詢文件及報告，並整理回應

4.接待訪問團，並籌備外訪及司內研討會

5.為專業人員提供所需的支援服務和督導文書人員的工作

6.執行其他日常法律輔助工作。

聘用條款：獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘3年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F.340(3/2013)修訂版]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取 。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.申請人須在申請表格上詳列其學歷及工作經驗。有關資料應包括

(i)在公開考試中所有報考科目的成績級別

(ii)曾就讀的專上教育課程的科系/課程名稱

(iii)根據申請表上格式填報所就讀的課程及就業的確實開始和結束日期

(iv)就業紀錄連同詳細的職責說明

3.以親身或郵寄方式遞交的申請書須在香港時間 2023年6月30日下午6時或之前送達香港中環下亞厘畢道18號律政中心中座地下律政司人事及編制分組招聘小組。申請人若以郵寄方式遞交申請， 信封上的香港郵戳日期將被視為遞交申請日期。

【食物環境衞生署—管工】

薪酬：總薪級表第7點(每月20,540元)至總薪級表第11點(每月26,185元)

截止日期：30/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.在香港中學文憑考試/香港中學會考五科五科考獲第2級或以上成績

2.取得有關學歷後，具兩年工作經驗

3.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科中取得第2級

4.在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

職責：

1.督導初級人員執行潔淨、街市管理、防治蟲鼠及值勤室等工作

2.根據合約的條款和條件，監察承辦商的表現，調查工作表現欠佳／沒有履行合約責任的情況，並在適當情況下採取跟進行動

3.根據本署負責執行的條例，進行與該職級的職務有關的執法工作

4.保存記錄和撰寫報告。

聘用條款：獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請人須填妥申請表格[通用表格第340號(3/2013俢訂版)]並送交香港金鐘道66號金鐘道政府合署44樓食物環境衞生署聘用組。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.申請人亦可在2023年6月30日或之前透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

3.申請人須於申請書上註明其學歷已於截止申請日期或之前（即2023年6月30日或之前）取得（即已獲頒授資格的院校正式頒授／頒發）。持有本港以外學府及非香港考試及評核局頒授學歷的人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。申請人現階段毋須遞交修業成績的證明文件及證書。

4.以親身或郵寄方式遞交的申請書，信封面須清楚註明“申請管工職位”。信封上的香港郵戳日期將被視作申請日期。

【房屋署—工料測量師】

薪酬：總薪級表第31點（每月68,975元）至總薪級表第44點（每月112,925元）

截止日期：30/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.申請人所有資歷及工作經驗以截止申請日期或之前為準。

2.申請人若具備香港註冊專業測量師（工料測量組別）的資格，可獲優先考慮。

(3) 綜合招聘考試的中文運用及英文運用試卷的取得二級成績，或同等資格

(4) 《基本法》及《香港國安法》測試中取得及格成績。

職責：

1.擬備造價估計、招標文件（包括建築工料清單）、評標報告和合約文件

2.執行合約後的工作，包括擬備中期證明書和財務報表、為更改工程進行量度和定價，以及議定最後決算

3.編訂投標價格指數和成本標準

4.執行技術審核職責。

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.已填妥的申請表格，連同

(一)學歷及專業資格的證書、成績單副本

(二)綜合招聘考試成績通知書的副本

(三)工作證明送達九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組

請在信封面上註明「申請工料測量師職位」。

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

申請人如在網上遞交申請，必須在2023年7月7日或之前把

(一)學歷及專業資格的證書、成績單副本

(二)綜合招聘考試成績通知書的副本

(三)工作證明寄交九龍何文田佛光街33號房屋委員會總部第二座3樓房屋署委任分組，及在信封面和文件副本上註明網上申請編號。

【康樂及文化事務署—二級助理館長(電影工作類別)】

月薪：總薪級表第14點(每月港幣30,990元)至總薪級表第27點(每月港幣57,395元)

截止日期：29/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷，並主修以下其中一個相關學科：電影／電視研究、媒體／傳播研究、美術、設計、文化研究、人文學或同等學科；

2.符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的英文運用試卷和中文運用試卷中分別取得“二級”和“一級”成績，或具同等成績

3.在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

1.進行研究和編製目錄及刊物

2.搜羅、設計、登記和闡釋展品

3.協助籌辦展覽、節目、教育及推廣活動

4.協助管理館藏

聘用條款：

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年；通過試用關限後，當局會考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請二級助理館長（電影工作類別）職位」(郵寄表格的遞交日期以郵戳為準)。

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請，申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況及學歷詳情(包括註明其學士學位或同等學歷的主修學科)。

4。資料不全、逾期、未妥為簽署、經傳真╱電郵遞交，或並非用指定表格遞交的申請將不獲考慮。

5.申請人如獲邀參加遴選面試，必須提交有關修業成績、證書及綜合招聘考試成績正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。

【土木工程拓展署—合約建築師】

月薪港幣：65,510元

截止日期：30/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

1.為香港建築師學會的會員，或具備同等資格；以及為香港建築師註冊管理局的註冊建築師

2.在取得專業資格後具備至少三年相關的工作經驗

3.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

職責：

1.與顧問聯繫，執行發展項目的建築及園景設計

2.擬備預算及控制項目支出

3.監督項目計劃及進度

4.與持份者(包括政府政策局/部門、有關機構及各方)聯繫和協調

5.管理顧問及工程合約

6.監督建造工程中與建築有關的事宜

7.處理公共關係事宜

8.執行上級指派的其他職務

聘用條款：

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，為期一年。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.已填妥的申請書，須於截止申請日期或之前送達九龍何文田公主道101號土木工程拓展署大樓14樓土木工程拓展署招聘組。請在信封面上註明「申請合約建築師職位」。

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

4.申請人如在網上遞交申請，必須以郵遞、傳真或電郵至土木工程拓展署招聘組(傳真號碼：2714 0140；電郵：appt1@cedd.gov.hk)，及在信封面和有關文件的每一頁上註明網上申請編號。

5.申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。如有查詢，請致電查詢電話

【屋宇署—技術主任(合約)】

月薪：21,788元

截止日期：30/06/2023 18:00:00

+ 3

入職條件 ：

1.持有香港理工學院／香港理工大學／香港專業教育學院或工業／科技學院所頒發的結構工程或土木工程文憑或高級證書；或具備同等學歷

2.符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績

職責：

1.協助審查結構設計、有關詳圖、測試報告及建築記錄，並監察及進行關於地基和結構構件的測試

2.協助視察樓宇和斜坡、勘測樓宇的缺損、修葺工程和違例建築工程、調查滲水源頭、安排頒布法定命令／通知／指示，以及監督由政府承建商進行的工程（包括緊急個案的工程）

3.擬備施工圖則及工程費用預算、協助樓宇資料記錄的管理及整理統計資料的工作，並協助處理上訴、檢控和紀律研訊事宜

4.協助進行有關樓宇安全、小型工程監管制度、強制驗樓計劃及強制驗窗計劃的公眾教育和宣傳事宜。

聘用條款：

獲聘用的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約期按聘任時部門實際需要而定。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。

2.以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達香港九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部聘任組。請在信封面上註明申請職位名稱。申請人須於申請表格內詳列所取得的學歷及相關工作經驗。

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以傳真或電郵方式提交的申請書，將不獲處理。衞生署

【研究主任（籌備小組）】

月薪：港幣41,530 – 45,670元 (入職薪酬視乎有關學歷及工作經驗而定)

截止日期：27/06/2023 23:59:00

+ 4

入職條件 ：

1.持有香港任何一所大學頒授的化學、生物化學、生物科技或相關科目的學士學位，或具備同等學歷；

2.取得有關學歷後，在實驗室操作、實驗室質量保證管理和研究項目管理方面具備最少五年相關全職工作經驗（與應用化學和/或 DNA實驗室設備相關的科學分析工作可獲優先考慮）

3.具卓越電腦程式應用技巧，特別是Mircosoft Office軟件(包括Word, Excel和PowerPoint)的操作

4.符合語文能力要求

(i)在香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科考獲第 3 級或以上成績

(ii) 香港高級程度會考中，在(1)中國語文及文化、中國語言文學或中國語文科，以及(2)英語運用科考獲 E 級或以上成績

5.操流利粵語及英語

職責：

1.運用高科技檢測儀器開發檢測方法並提供專業意見和技術支援，協助設計及開展與中成藥及／或中藥材化學指標成分及／或品種溯源相關的研究項目

2.協助管理及維持實驗室的質量保證及品質管理系統

3.為實驗室相關的設備採購、測試、認證和儀器校準方面提供專業意見，並採購不同類型的中成藥、中藥材及測試物料

4.為擬備會議討論文件和資料報告等提供專業意見

5.協助按照國際標準和要求對設備進行維護、校準和功能測試

6.執行高級人員指派的其他職責

聘用條款：

成功的申請人將按非公務員合約條款聘任，合約期為12個月；續約與否視乎屆時本部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.以親身或郵寄方式遞交的申請書須連同入職條件所列的證明文件副本送達香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組,信封面須註明「申請研究主任(籌備小組)職位」

3.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。

4.在網上遞交申請的人士，必須於2023年7月4日(星期二)或之前把所需的學歷和工作証明文件副本郵寄至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈18樓1807室衞生署聘任組，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。請勿提交有關成績單╱修業證書的正本。

【康樂及文化事務署—駐場舞台監督】

月薪：港幣23,305元

截止日期：30/06/2023 23:59:00

+ 3

入職條件 ：

1.持有香港演藝學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程深造文憑，或具同等學歷

2.持有本港理工大學／理工學院或香港專業教育學院／科技學院／工業學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程文憑或高級證書，或具同等學歷

3.持有香港演藝學院舞台及製作藝術、舞台管理或舞台製作課程文憑或高級證書，並在取得有關學歷後具兩年舞台管理或舞台製作相關工作經驗

4.香港中學文憑/會考考試五科，包括中國語文及英國語文科，考獲第2級或同等以上成績

5.具備良好的溝通及管理技巧

6.具有良好的中、英文會話及書寫能力，能操流利普通話者可獲優先考慮

7.具良好電腦操作知識及操作技巧，懂操作AutoCAD者可獲優先考慮

職責：

1.擔任當值舞台監督；執行日常的舞台運作及舞台服務管理

2.在佈置舞台、排練及演出時，監督舞台技工及初級人員的工作

3.與使用場地者溝通以解決技術問題

4.協助購置和安裝舞台設施

5.協助擬備及更新設施技術資料、舞台平面圖案、工作圖、以及器材及設施記錄

聘用條款：

獲取錄的申請人將以非公務員合約條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

1.申請人必須以通用表格第340號（3/2013修訂版）提出申請。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

2.填妥的申請表格必須於截止申請日期或之前送達新界沙田排頭街1至3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組（郵寄表格的遞交日期以郵戳為準）。請在信封面上註明「申請非公務員合約駐場舞台監督職位」。

3.逾期、未填妥、未簽署或以傳真或電郵方式提交的申請書或不獲受理。

4.申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

【香港電台-助理節目主任（中文新聞）】

月薪：$30,990起

截止日期： 23/06/2023 23:59:00

+ 3

入職條件 ：

（1）有香港的大學所頒發學位，或具同等學歷

（2）持有香港的專上院校頒授經評審的副學士學位或獲認可的高級文憑，主修相關或有關連的學科（新聞學及傳理學、創意媒體、媒體學科），兼具兩年新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗

（3）持有香港的專上院校頒授獲認可的文憑，主修相關或有關連的學科（新聞學及傳理學、創意媒體、媒體學科），兼具四年新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗

（4）在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，須包括中國語文科及英國語文科，或在香港中學會考五科考獲第2級／E級[參閱註(2)]或以上成績，須包括中國語文科及英國語文科，兼具六年新聞採訪及／或新聞編輯的相關工作經驗

（5）符合語文能力要求，在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等以上成績

（6）在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

天生就是有錢人！12星座貴族氣質排行 第一名到哪都是上流社交圈

職責：

(1)在中文新聞組於本地及外地履行記者採訪／新聞報導員／主播的職責

(2) 進行研究並擔任新聞編輯

(3) 製作視像新聞

(4) 拍攝、剪接及協調錄影廠的操作

(5) 處理後期製作和管理社交媒體平台。

總薪級表第14點（每月港幣30,990元）至總薪級表第27點（每月港幣57,395元）

聘用條款：

按公務員合約條款受聘，為期三年。如受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約圓滿結束後可獲約滿酬金。該筆酬金連同政府向強制性公積金計劃的供款，會相等於合約期所得實職底薪總額的15%。當受聘人完成三年的合約條款後，或會獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

（1）表格G.F. 340 (Rev.3/2013)可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局的互聯網站(http://www.csb.gov.hk)，或香港電台的互聯網站(http://rthk.hk/recruit)下載。

（2）持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本。

（3）有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請表格提交修業成績表／文憑／證書／其他証明文件副本

（4）網上遞交申請的人士，須於2023年6月30日或之前把所需的証明文件副本親身遞交或郵寄至九龍旺角道1號旺角道壹號商業中心5樓香港電台招聘組，或以電郵方式遞交(recruitment@rthk.hk)，並在信封面及証明文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【庫務署—庫務會計師】

月薪：$65,875元

截止日期： 23/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件 ：

(1)為香港會計師公會會計師，或具同等資格

(2) 於獲得資格後，具備至少一年有關工作經驗

(3) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績

(4) 符合以下語文能力要求：在綜合招聘考試的英文運用試卷和中文運用試卷中分別取得二級和一級成績，或在其他考試取得同等成績，以及操流利粵語及英語

(5) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

(6)申請人必須參加暫定於二零二三年七月三十日在香港舉行的筆試，並須在有關筆試取得及格成績，方可獲邀請參加遴選面試。

職責：

庫務會計師主要派駐於各政府部門／決策局擔任專業會計職務，例如財務會計、成本及管理會計、系統發展、內部稽核、會計調查工作、貸款／基金管理、津貼／資助計劃的財務監察及管理等。

總薪級表第30點（每月65,875元）至總薪級表第44點（每月112,925元）

聘用條款：

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。獲取錄的申請人通過試用關限後，或可獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(1)申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(2)申請表格填妥後，連同綜合招聘考試成績及同等考試成績、《基本法及香港國安法》測試成績副本、有關專業資格的證書副本，須於截止申請日期或之前郵寄或親身送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓27樓庫務署部門人事組。信封面請註明「申請庫務會計師職位」。

(3)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。透過網上遞交申請者，必須於二零二三年六月三十日或之前將上述所需證明文件副本郵寄或親身送達香港灣仔告士打道7號入境事務大樓27樓庫務署部門人事組，並於信封上及每一頁有關的文件副本上清楚寫上其網上申請編號。申請人會以電郵方式獲發認收通知。

【屋宇署—測量主任（合約）】

月薪：每月21,788元

截止日期：23/06/2023 18:00:00

+ 3

入職條件 ：

(1)持有香港理工學院／香港理工大學／香港專業教育學院或工業／科技學院所頒發的建築學、建築測量或建築科技文憑或高級證書，或具備同等學歷

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績

職責：

(1) 協助審查建築圖則，以及視察私人發展項目和持牌處所的建築工程（包括小型工程及排水工程）

(2) 協助視察樓宇和斜坡、勘測樓宇的缺損、修葺工程和違例建築工程、調查滲水源頭、安排頒布法定命令／通知／指示，以及監督由政府承建商進行的工程（包括緊急個案的工程）

(3) 擬備施工圖則及工程費用預算、協助樓宇資料記錄的管理及整理統計資料的工作，並協助處理上訴、檢控和紀律研訊事宜；以及

(4) 協助進行有關樓宇安全、小型工程監管制度、強制驗樓計劃及強制驗窗計劃的公眾教育和宣傳事宜。

聘用條款：

獲聘用的申請人將按非公務員合約條款受聘，合約期按聘任時部門實際需要而定。

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申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(1)申請表格［通用表格第340號（3／2013修訂版）］可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(2)以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2023年6月23日下午6時正或之前送達香港九龍油麻地海庭道11號西九龍政府合署北座屋宇署總部聘任組。信封面須註明申請的職位名稱。申請人須於申請表格內詳列所取得的學歷及相關工作經驗。

【北區民政事務處—行政助理】

月薪：$26650

截止日期：20/06/2023 17:00:00

+ 4

入職條件 ：

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績

(3) 具備良好中英文書寫及會話能力

(4) 具備良好電腦知識，包括MS Word、Excel、PowerPoint，及中文輸入法[倉頡/速成]等

(5) 具備良好的溝通及人際關係技巧。

(6) 具行政或政府/公共機構相關工作經驗的申請人可獲優先考慮。

職責：

(1) 提供行政支援，協助統籌、監察和評估社區參與計劃下的活動及項目，支援區議會推行地區小型工程計劃；

(2) 支援區議會/民政事務處的日常行政工作，及為區議會轄下的委員會和工作小組提供行政支援；

(3) 根據相關撥款守則及指引，協助處理和審核社區參與計劃的撥款申請和發還撥款開支的申請；

(4) 負責一般行政及管理工作，例如:資源管理、系統及檔案管理、項目計劃的籌備、統計資料的蒐集和分析、報告書匯編、回答一般市民的查詢等

(5) 協助辦公室運作，包括撰寫和擬備會議紀錄和資料文件、統籌會議和活動所需的輔助安排以確保順利進行、與政府部門和其他有關團體聯絡

(6) 在有需要時執行其他職務（例如選舉相關事務）。

聘用條款：

(1) 應徵者如獲錄用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期約數個月至一年，視乎合約生效期及崗位而定。

(2) 續約與否須視乎工作表現，工作需要及資源是否足夠而定

(3) 受聘人或需要超時工作及在星期六、日、公眾假期及辦公時間外工作。

(4) 受聘人或須於戶外工作。

申請方法：

互聯網 X

郵寄 ✓

(1) 申請表格 [G.F.340(3/2013修訂版)] 可於民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http：//www.csb.gov.hk)下載。

(2) 申請人須把填妥的申請表格連同詳盡履歷及學歷副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送至新界粉嶺璧峰路3號北區政府合署3樓北區民政事務處。請在信封面註明「申請行政助理」。如親身遞交，請於截止申請日當天下午五時前送達下述地址。

(3) 逾期遞交、資料不全或沒有夾附相關證明文件的申請將不獲考慮。

(4) 申請人須於申請表格上提供正確的電郵及通訊地址。申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後約八至十二個星期內接獲電郵通知。因應公共衛生的最新情況，面試或會延後。倘面試延後舉行，有關通知將會以電郵或郵寄方式送出。如申請人未獲邀參加面試，則可視作已經落選。

(5) 求職者面試時，需帶備以下文件︰ (1) 學歷證明 (正本)、(2) 過往的工作證明 (如有)(正本)、一張近照。

【通訊事務管理局辦公室—助理資訊科技主任（基本設施）】

月薪： $21,800 起

截止日期：27/06/2023 23:59:00

+ 4

入職條件 ：

（1）香港任何一所大專院校頒發的電腦科學、電腦工程、資訊工程、資訊科技或相關學科的認可副學士學位或高級文憑，或具備同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲「第 2 級」或以上成績，或具備同等成績

(3) 在取得有關學歷後具備至少兩年與資訊科技有關的全職工作經驗，其中至少一年擔任類似職位或相若職責者更為理想。

(4) 申請人須以客為先，能在壓力下工作，並願意應要求在辦公時間之後逾時工作，以及間中候命工作。

(5) 申請人如對以下各項具備實際經驗或良好知識，將獲優先考慮 —

(i) 電影院或家庭影院操作（如數碼電影包、影院放映及聲音系統等）

(ii) 多媒體應用／製作

(iii) Microsoft Windows Server 、 Group Policy 、 WSUS及 Zabbix

(iv) 視像會議／網上會議解決方案（如 Zoom 、 Cisco Webex等）

(v) 一般資訊科技支援。

職責：

(1) 管理和操作不同格式的電影放映，例如影碟、數碼電影包和菲林

(2) 管理、操作、維護和提供視聽硬件、軟件以及多媒體應用程序和文件的技術支援(3) 提供技術諮詢以協助採購影院及／或視聽設備

(4) 編譯及更新系統中的數據

(5) 為部門資訊科技服務提供求助台和熱線支援

(6)進行資訊科技系統的日常檢查、數據備份及保安修補程式管理

(7) 執行管理層指定的其他技術和行政職責。

月薪港幣 21,800 元至港幣 30,900 元

聘用條款：

受聘者將按為期兩年的非公務員合約條款聘任。續約與否視乎受聘者的工作表現和服務需要而定。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

（1）申請表格〔G.F. 340（3/2013 修訂版）〕可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請表格也可從公務員事務局網站下載。

（2）以郵寄方式遞交的申請表格連同

（i）香港中學文憑考試／香港中學會考成績或同等考試成績及學歷證明副本

（ii）院校所頒授的學歷及專業資格的相關修業成績及證書副本

（iii）現時及過往的就業記錄證明，須於 2023 年 6 月 27 日或之前送達香港灣仔皇后大道東 213 號胡忠大廈 29 樓通訊事務管理局辦公室人事組。

除申請表外，申請人須以指定表格提供補充資料，詳述其相關經驗。該指定補充資料表格可從通訊事務管理局辦公室網頁下載。請在信封面註明「申請助理資訊科技主任（基本設施）職位」。

（3）申請人亦可透過公務員事務局網站（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。在網上遞交申請的人士，須於 2023 年 7 月 4 日或之前把所需的證明文件副本和補充資料表格郵寄至下述聯絡地址，或將上述文件的掃描副本電郵至 recruit-ncsc@ofca.gov.hk 。請在電郵內或信封面、各證明文件副本及補充資料表格每一頁註明網上申請編號。

【郵政署—經理(公共關係)】

月薪：45825元

截止日期： 23/06/2023 18:00:00

+ 4

入職條件 ：

(1) 持有本港大學頒授認可的傳播／市場學／公共關係／新聞學／工商管理或其他相關學科學士學位，或具備同等學歷

(2) 取得上述學歷資格後，累積不少於五年任職公共關係、傳媒管理、企業傳訊或市場傳訊的工作經驗；具備數碼市場營銷的相關工作經驗者尤佳

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前為「課程乙」）取得第3等級（2007年以前為「C級」）或以上成績

(4) 具備良好的會話和書寫溝通能力，並熟悉電腦操作；熟悉媒體編輯軟件如Photoshop、Illustration 及錄像編輯技巧者尤佳

(5) 具備良好的人際關係、組織能力和項目管理技巧

(6) 心思周密，積極主動，能同時處理多項工作，獨立處事及樂意投入團隊工作。

職責：

(1) 就傳媒關係提供專業意見，並就部門推行的項目制訂公共關係策略

(2) 與傳媒建立及保持良好關係，推動傳媒參與以保持及提升部門的企業形象，並就傳媒聯絡事宜提供支援

(3)) 就市民對部門服務提出的意見進行檢討，並負責有關剪報及監督社交媒體資訊的工作

(4) 就新興社交平台和數碼說故事的趨勢，制訂新的數碼市場推廣策略，並利用多媒體工具(例如：Facebook/Instagram)增加部門的曝光率，以及就活動成效作出分析

(5) 就部門各類宣傳及推廣的活動和刊物，包括展覽、學校講座和參觀活動、郵訊及部門年報等提供支援；

(6) 負責宣傳物品的製作事宜

(7) 處理市民投訴和查詢

(8) 執行上級指派的其他職責。

聘用條款：

(1) 合約為期兩年

(2) 按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金

(3) 年假14日

(4) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請方法：

互聯網 ✓

郵寄 ✓

（1）申請人須於2023年6月23日或之前，把填妥的申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓人事及聘任組，或投入設於香港中環康樂廣場2號香港郵政總部一樓的投遞箱。投遞箱開放時間為星期一至五上午7時30分至下午6時30分，星期六上午7時30分至下午1時30分（星期日及公眾假期除外）。

（2）申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載。

（3）申請人如未填妥申請表格，或未有夾附履歷表及所需證明文件，其申請將不獲考慮。

【差餉物業估價署—物業估價主任】

薪酬:總薪級表第9點（月薪港幣23,295元）至總薪級表第22點（月薪港幣45,670元）

截止日期 :23/06/2023 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a) 持有香港認可大學／理工學院／工業學院的產業測量文憑或高級證書，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級(請參閱註2)或以上成績，或具同等成績；及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

修讀上述文憑／高級證書或同等課程的學生，如在2023年夏季（8月前）參加期終考試，亦可申請。倘若入選，須在2023年8月底前取得有關學術資格後方獲聘用。

職責:

１）測量和調查房地產物業，包括擬備圖則和報告，以及收集和整理與房地產物業有關的資料，作評估差餉、地租和其他用途；

２）協助進行物業估價作評估差餉、地租和其他用途、協助處理有關租用和購置寫字樓和宿舍作政府用途、協助處理物業管理的事宜，以及協助執行《業主與租客（綜合）條例》的規定；

３）解答市民查詢，協助處理往來書信，以及管理部門和估價記錄；協助訓練初級技術人員；及執行其他與上述事宜相關的職務。（註：物業估價主任需擔任戶外及室內工作。）

聘用條款:獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 √

郵寄 √

(a)申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]連同載有中國語文及英國語文科成績的證書、修業成績表、學歷證明、專業資格、工作證明以及入職條件中所提及的相關文件副本於截止申請日期或之前送達香港九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署15樓差餉物業估價署編制及聘任組。

(b) 申請人亦可透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把上述證明文件副本送達下列聯絡地址(或電郵至 appointments2@rvd.gov.hk) ，並在信封面和證明文件上註明網上申請編號。如申請人未能提供有關的證明文件，其申請書將不獲受理。【政府物流服務署—二級印刷技術員 (裝訂分流)】

月薪：$19,265起

截止日期 :23/06/2023 23:59:00

+ 3

入職條件:

(a) 取得以下其中一項資歷：

(i) 完成獲核准及相關的印刷學徒訓練計劃；或

(ii) 完成中三學業，或具同等學歷，以及具三年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或

(iii) 完成小六學業，或具同等學歷，以及具六年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；或

(iv) 取得由職業訓練局頒發的中專文憑（廣告、包裝及印刷）或印刷數碼流程生產技術員基礎證書，或具備同等學歷，以及具兩年印刷業或在印刷工場於印刷過程中為印刷技術員提供支援的相關工作經驗；

(b) 具備相當於小六程度的中英文語文能力；以及(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:1. 申請人須通過技能測試。

職責:

1)負責裝訂分流工作的二級印刷技術員主要負責督導下屬及負責操作機器執行印後裝訂程序；

2)保養和調校機器以維持良好運作；

3)執行手工裝訂工作；

4)以及在有需要時搬運及裝載印刷品。二級印刷技術員須穿著制服、輪班工作及在有需要時逾時工作；

5)以及被調派往不同的決策局及政府部門工作。

薪酬 : 總薪級表第6點（每月19,265元）至總薪級表第10點（每月24,670元）

聘用條款 : 獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✓

郵寄 ✓

申請表格[G.F.340 (3/2013修訂版)]連同學術和專業資格證書及修業成績單（本地及非本地）的副本，以及相關工作經驗證明文件副本（如適用），送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。請於信封面上清楚註明「申請二級印刷技術員（裝訂分流）職位」。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須將所需證明文件副本送達上述地址（請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號）。