政府一直釋出不少高薪低門檻的職位，最近入境事務處則聘請入境事務主任，入職薪金竟然高達4.1萬，入職位最低要求只需要DSE五科考獲3級，頂薪高達7萬多元，即看看其他入職要求及截止日期！



入境事務主任職位要求申請人通過體能測試和《基本法》考試，但除此之外對學歷要求並不高；根據申請人的學歷不同，入職薪金也會因應有異，由$41,380至$46,150，頂薪更是高達$76,095。入境事務主任需接受全日制入職訓練、穿著制服並輪班當值，亦可能需到香港特別行政區以外地區工作。

👇👇👇即睇入境事務主任要求及待遇👇👇👇

+ 3

入境事務主任職位的截止申請日期是6月27日晚上11時59分，有興趣的大家要盡快報名啦！

同場加映：政府超級筍工｜新聞處請攝影師月薪3萬起 無需學位經驗頂薪5.5萬

政府每年舉行不少記者會和發放新資訊，刊登在政府新聞網上。最近政府招聘助理新聞主任，負責為新聞處攝影和製作基本視像。職位無需學位和工作經驗都可以申請，月薪由$30,235起至頂薪$55,995！👉政府超級筍工｜新聞處請攝影師月薪3萬起 無需學位經驗頂薪5.5