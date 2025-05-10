母親節2025｜懲教署助在囚青年與母親共聚　薛家燕即場教十字步舞

【母親節／懲教署／在囚青年／家燕媽媽】母親節將至，懲教署日前在勵敬懲教所舉辦活動，讓在囚女性青少年與母親共聚，製作便當及手工花束表達心意，提早慶祝母親節。活動更邀得藝人薛家燕（又稱家燕媽媽）擔任嘉賓，即場教授她們「十字步」舞步，以加強親子關係及建立默契。



有母親首次品嚐女兒的愛心便當，雖然廚藝有待改善，但足已甜在心頭。也有在囚青少年反省過去任性妄為，對於被判入教導所一事向母親表達愧疚。



在囚女性青少年獲得薛家燕的指導，為母親製作便當。（懲教署圖片）

在囚女性青少年與母親一起向薛家燕學習「十字步」舞步。（懲教署圖片）

懲教署日前舉行「友晴Teen使」活動「媽媽家『宴』」，助在囚女性青少年與母親共聚。活動當日，薛家燕指導在囚青少年為母親製作愛心便當，更教授「十字步」舞步，加強親子關係及建立默契。

在囚青少年製作手工花束感謝母親愛意

在囚青少年在音樂伴奏下一起與母親共舞，再製作手工花束，親手贈送予母親，感謝她們不離不棄的愛意。

其中一名在囚青少年承諾在獲釋後改過自新，以報答母親的愛。（懲教署圖片）

薛家燕勉勵在場母女加強溝通 珍惜彼此關係

薛家燕在活動中分享一家人的相處之道，盡顯母親對子女的關懷和愛意。她表示，母親對子女的關懷是無微不至，勉勵在場的母親與女兒加強溝通，珍惜彼此的關係。

在囚青少年為母親送上親手製作的愛心便當。（懲教署圖片）

在囚青少年深表愧疚︰母親終日為其掛心

參與活動的在囚青少年阿兒（化名）在分享環節中表示，她的母親廚藝精湛，所以從不喜歡在外用餐。她反省過去任性妄為，導致母親終日為其掛心，更要長途跋涉地到院所探訪，對於被判入教導所一事深表愧疚。

在囚青少年與母親一同製作手工花束。（懲教署圖片）

母親首次品嚐女兒廚藝︰甜在心頭

阿兒感謝母親對她不離不棄，希望可以盡快離開勵敬懲教所，回家孝順母親及共敍天倫。她的母親在場回應說，「女兒是家中的千金小姐」，從不煮飯及打理家務，今天能夠初次品嚐女兒的廚藝，雖然仍有進步空間，但足已甜在心頭。