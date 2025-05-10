母親節2025｜有酒樓6人套餐3年累計劈價32%　業界主動找熟客留檯

【母親節／北上消費／深圳／餐飲業／酒樓】母親節2025受經濟不景及北上熱潮影響，餐飲業起色不大。土瓜灣一間酒樓疑為了吸引市民光顧，過去數年不斷降價，以其六人宴席套餐菜單為例，主菜更由去年的澳洲龍蝦，換作成本較便宜的波士頓龍蝦，再縮減一道菜式，只收1,688元，三年累計跌幅達32.2%。



現代管理（飲食）專業協會副主席梁進形容今時不同往日，業界已經明白假期不等同於顧客會自動上門，紛紛各出奇招吸客。例如他旗下酒樓也主動出擊聯絡熟客，以了解他們是否需要在母親節留檯。



有餐飲業界早前表示，內地黃金周期間整體生意按年升5%。（資料圖片／廖雁雄攝）

五一黃金周期間，有酒樓座無虛席。（資料圖片／廖雁雄攝）

去年母親節受北上熱潮影響 餐飲業生意錄15%跌幅

去年母親節受到北上熱潮影響，本港餐飲業生意額錄得15%跌幅，即由2023年單日約4.2億元減至3.6億元，今年母親節的餐飲市道又是如何？

記者今日（9日）在社交媒體上，搜尋母親節酒樓優惠，發現有酒樓疑為了吸引顧客光顧，在價錢或優惠上作出調整。

4月18日，深圳港人熱點商場午市人流相比以往有所減少。（林幸泉攝）

4月18日，深圳港人熱點商場午市人流相比以往有所減少。（林幸泉攝）

酒樓母親節套餐六道餸變五道餸 再減$100吸客

其中位於土瓜灣的漢寶酒樓，在2023年曾推出「感恩四位餐」，包6道餸及水果，索價1,288元；其後2024年稍作更改餐單，改名為「母親節四位餐」，主菜乳豬四喜大併盤，合計6道餸及水果，只收1,188元。

直至今年推出的「敬母四位餐」，餐單上幾乎沒有變化，但減少一道菜式，價錢調整至1,088元，即較去年跌8.4%，三年累計跌幅達15.5%。

▼漢寶酒樓歷年母親節菜單▼



六人套餐三年累計減價32% 澳洲龍蝦改波士頓龍蝦

另外漢寶酒樓在2023年曾推出「頌恩六位餐」，包8道餸、甜品及水果，索價2,488元；其後2024年稍作更改餐單，改名為「母親節六位餐」，主菜上湯焗澳洲龍蝦，合計7道餸包甜品，只收1,938元。

不過價錢「低處未算低」，今年再改名為「敬母六位餐」，主菜換作上湯波士頓龍蝦後，並減少一道菜式，價錢調整至1,688元，即較去年跌12.9%，三年累計跌幅達32.2%。

翻查資料，由於波士頓龍蝦產量大，不像澳洲龍蝦受到季節限制，加上味道略遜一籌，因此來貨價相比下較為便宜。

▼京都大酒樓歷年母親節菜單▼



另有酒樓「鮑魚石斑全包宴」價錢不變 四人只售$1,088

京都大酒樓2023年的宴席價錢偏高，最便宜的「合家歡全包宴」4位索價1,788元。不過去年另外推出街坊價的「鮑魚石斑全包宴」，4位只售1,088元，主打蝝皇六頭鮑魚扣玉掌、紅燒竹笙海皇翅，合計5道餸及甜品。該「鮑魚石斑全包宴」直至今年繼續保留，菜單及價錢也維持不變，仍售1,088元。

現代管理（飲食）專業協會副主席梁進。（資料圖片／蘇煒然攝）

梁進指旗下酒樓母親節訂座率達60%至70% 符合預期

現代管理（飲食）專業協會副主席梁進表示，雖然今年市道受經濟環境的衝擊擊，業界經營遇到困難，惟母親節並非長假期，部份港人或選擇留港慶祝，例如旗下酒樓的訂座率達60%至70%，個別酒樓的房間或包廂預約已滿。

對母親節市道不抱有太大期望

梁進指出，由於今年復活節假期的市道，可謂是香港公眾假期有史以來最差，因此業界的心態已在調整，對母親節也不抱有太大期望，認為市道符合預期。「大家都明我哋港元比較強勢，只要有少少假期出外旅遊就幾嚴重。」

五一黃金周期間，有酒樓座無虛席。（資料圖片／廖雁雄攝）

酒樓感受到危機主動出擊聯絡熟客留檯

梁進續指，業界明白市場已經改變，假期不等同於顧客會自動上門，因此為了吸引市民母親節留港慶祝，各食肆都「奇招百出」，紛紛推出不同套餐優惠，甚至有食肆不顧成本推任食放題。「大家都要適應新嘅環境，唔係放假就有客。」

那麼梁進旗下的酒樓又如何吸客？他透露，除了推出優惠套餐外，由於過去熟客會主動訂檯，但今時不同往日，在充滿危機感的環境下，酒樓只能主動出擊聯絡熟客，了解他們是否需要在母親節留檯。