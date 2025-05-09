母親節北上｜600人師奶團轉攻「清遠九寨溝」　深圳度假區訂房跌

【母親節／北上旅遊／大灣區旅遊／高鐵遊／北上消費／深圳／大航假期／觀瀾湖】踏入疫情後第三個母親節，北上旅遊熱潮愈演愈烈，旅行社大航假期今日（9日）透露，短中途報團人數按年增兩成，其中清遠高鐵專列團已在早上出發，接載逾600名團友到當地暢玩3日2夜。市場推廣部總監李鴻耀直言，北上旅遊在未來10年絕對不會飽和，「難聽啲講句，韓國、台灣飽和，都未到北上飽和。」



雖然港人北上已不可逆轉，但深圳似乎不再從中受惠。觀瀾湖度假區透露，母親節的酒店訂房率錄得跌幅，4月底需要推出母親節特惠套餐吸客。負責人估計，港人傾向即日來回，或是闖出大灣區旅遊。



4月21日，復活節假期結束，西九高鐵站有大批趁假期北上的港人回港。（資料圖片／盧翊銘攝）

4月21日，復活節假期結束，西九高鐵站有大批趁假期北上的港人回港。（資料圖片／盧翊銘攝）

剛剛過去的復活節迎來北上旅遊的高峰，港人更開始闖出大灣區，踏足張家界及桂林等省市，多間旅行社也安排高鐵專列直達長沙等地。究竟不屬於公眾假期的母親節，北上旅遊熱是否能夠持續？

母親節清遠高鐵專列團接載逾600團友 設媽媽專場晚宴

大航假期特地推出母親節高鐵專列團往內地，例如清遠3日2夜團收費1,499元，景點包括廣東版小九寨溝「古龍峽玻璃大峽谷」、包船遊湟川三峽等，全程有攝影師隨團同行留下回憶，第二晚更舉辦母親節專場晚宴。該團於今早已接載逾600名團友出發往當地。

母親節清遠高鐵專列團行程一覽。（網頁截圖）

大航假期特地推出母親節高鐵專列團往內地，景點包括廣東版小九寨溝「古龍峽玻璃大峽谷」。（Klook圖片）

母親節短中途報團人數按年增兩成 七一假期再辦高鐵團

大航假期市場推廣部總監李鴻耀表示，該批母親節旅行團在今明兩日（9日及10日）分批出發往內地，由於母親節並非長假期，因此不像復活節主攻數小時車程的長沙等地，反而集中在廣東省內的城市，包括清遠及惠東等。

李鴻耀透露，即使不久前結束復活節及勞動節假期，但今個母親節的短中途報團人數持續上升，較去年增加兩成，未來視乎市場需求，會繼續安排高鐵專列接載團友，例如7月1日假期前將安排直達湛江的高鐵專列。

大航假期市場推廣部總監李鴻耀。（資料圖片／黃學潤攝）

前景無可限量 料未來10年北上旅遊仍未飽和

李鴻耀又指，除了香港在拼經濟外，內地城市也發展旅遊業，因此與不同城市傾談合作，而當地為了迎接港人都舉辦盛大的歡迎儀式。「清遠同我哋簽咗好多合作，希望我哋帶多啲客人過去。」

那麼北上旅遊是否已開始飽和？李鴻耀分析指，高鐵沿線網絡仍有許多具潛力的城鎮有待合作，相對於韓國及台灣，前景無可限量。他估計未來10年絕對不會達至飽和，「難聽啲講句，韓國、台灣飽和，都未到北上飽和。」

大航假期特地推出母親節高鐵專列團往內地，景點包括廣東版小九寨溝「古龍峽玻璃大峽谷」。（Klook圖片）

港人終理解北上旅遊抵玩︰打開潘朵拉盒子之後陸續有來

李鴻耀認為，內地旅遊業在新冠疫情期間「內循環」，旅遊配套及酒店等發展完善，直至兩地恢復開關後，港人終於理解到北上旅遊的性價比之高。

啱啱先起步，𠵱家先知咁抵玩，唔排除打開潘朵拉盒子之後，就陸續有來。 大航假期市場推廣部總監李鴻耀

觀瀾湖旅遊度假區旗下深圳及東莞共3間酒店。（資料圖片／黃浩謙攝）

觀瀾湖旅遊度假區旗下深圳及東莞共3間酒店。（資料圖片／黃浩謙攝）

也許港人已陸續離開大灣區旅遊，去年大受歡迎的深圳觀瀾湖，由於座擁巨型波波池、室內滑雪場及卡丁車等設施，成為家長的北上勝地，酒店訂房率達到85%，當中約20%為港人，惟今個母親節的訂房率卻不能維持升勢。

觀瀾湖酒店周五、周日訂房率按年跌一成 料港人即日來回

觀瀾湖旅遊度假區市場推廣總監梁國鵬表示，雖然周六（10日）的酒店訂房率與去年持平，但周五及周日（9日及11日）按年錄得一成跌幅。他估計由於剛剛結束復活節及勞動節假期，或是經濟不景等因素，以致港人傾向即日來回，或是旅遊路線已走出大灣區。

大家可能食母親節飯都係齌上嚟，食餐飯就會走。 觀瀾湖旅遊度假區市場推廣總監梁國鵬

觀瀾湖旅遊度假區市場推廣總監梁國鵬。（資料圖片／黃浩謙攝）

特地推母親節特惠套餐吸客 將邀請KOL推廣夏令營套餐

梁國鵬透露，去年酒店訂房率理想，並無推出住宿體驗套餐，惟隨着市場環境轉變，今年4月底特地推出母親節特惠套餐，接下來將夥拍教育機構，提前推出夏令營套餐，邀請網紅KOL推廣，期望可吸引家長在暑假參加。

此外，Meland Club觀瀾湖新城在五一黃金周正式開業，提供逾100種遊樂設施。梁國鵬期望可成為吸客招式，「會用呢個契機再邀請多啲網紅，過嚟特別宣傳我哋呢度係親子度假一站式嘅體驗度假區咁樣。」