母親節2025｜深圳商場多間食肆預約爆滿　點心店全部訂檯來自港人

【母親節／北上消費／深圳／餐飲業】港人北上消費熱潮持續，去年有大批北上港人到深圳慶祝母親節。領展中心城向《香港01》透露，商場內多間食肆已經預約爆滿，當中粵式點心專門店「豬肉婆大小點」全部訂枱都來自港人，其他食肆港人訂檯率約佔三成及五成。



北上達人西DorSi分析指，雖然部份港人對深圳感無新鮮感，開始在長假期到其他大灣區城市旅遊，但母親節非公眾假期，也不如冬至般講求數代同堂團聚，因此深圳食肆在母親節依然暢旺：「有啲人上深圳等同於去旺角、銅鑼灣，已經成為咗生活一部份。」



深圳領展中心城近年深受港人歡迎。（領展中心城官方網站）

4月18日，深圳港人熱點商場午市人流相比以往有所減少。（林幸泉攝）

去年大批港人北上慶祝母親節，對本港餐飲業帶來嚴重衝擊。不過今年天公不造美，加上港人旅遊模式轉變，傾向衝出大灣區旅遊，究竟會否影響北上深圳的意欲？

日式放題店及江浙菜店有一半訂檯來自港人

領展中心城向《香港01》透露，商場內多間食肆已經預約爆滿，當中粵式點心專門店「豬肉婆大小點」，全部訂檯都來自港人。

至於日式放題店「大漁鐵板燒」及江浙菜店「外婆家」有一半訂檯來自港人，日式料理店「極上萬膳」及粵菜館「珍祿」則分別佔三成。

北上達人西DorSi。（資料圖片／廖雁雄攝）

西DorSi分析︰一至兩日假期仍會選擇深圳聚餐

北上達人西DorSi表示，近月確實發現在商場遇到港人頻率減少，估計兩地通關已有一段時間，部份港人或對深圳開始失去新鮮感。不過他指出，雖然長假期不會再到深圳旅遊，但不會影響港人母親節北上深圳的意欲。

西DorSi解釋，深圳相對於其他城市最接近香港，若只有一至兩日假期，又希望享用到符合性價比及服務態度的食肆，則會選擇在深圳聚餐。「雖然車程遠少少，但有啲人上深圳等同於去旺角、銅鑼灣，已經成為咗生活一部份。」

西DorSi最新介紹深圳商場的影響，半個月已錄得16萬觀看次數，即深圳仍然有一定吸引力。（網頁截圖）

母親節不像冬至講求數代同堂 深圳食肆可受惠

西DorSi以冬至為例，由於攜同長者北上深圳較為不便，因此大部份港人會選擇留港做冬，但俗語有云「冬大過年」，母親節受重視程度不及冬至，也不講求數代同堂團聚，因此深圳食肆在母親節依然能夠受惠。

西DorSi又指，最近在YouTube上載介紹深圳新商場的影片，半個月已錄得16萬觀看次數，即深圳仍然有一定吸引力。「如果深圳有新嘢，仲係會吸引到香港人北上，只係長假期會選擇去遠啲嘅地方。」