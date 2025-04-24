全港戲院日｜政府兩屆資助近2000萬　戲院商會︰若反應良好擬再辦

【全港戲院日2025／香港戲院商會／30元戲票】「全港戲院日」將於5月10日舉行，今年參與的戲院只有53間，較去年再少10間，同時復活節香港總票房收入大跌六成，戲院商會理事長袁彥文今日（24日）表示，「今年可以話係冇乜新戲」，加上市民北上外遊，相信票房下跌由多個原因造成。



該活動由政府彌補戲票的差價，具體資助金額視乎當日的入座率，過去兩屆合計資助近2,000萬元。袁彥文指，若今屆反應良好，會考慮定期舉辦。



「全港戲院日」將於5月10日舉行，觀眾可在全港53間戲院，以劃一票價30元，欣賞任何放映格式的上映電影。（黃浩謙攝）

「全港戲院日2025」的戲票，將於5月7日中午12時後，陸續在各大戲院現場及網上售票網頁公開發售。（黃浩謙攝）

「全港戲院日」即將在5月10日舉行，戲院商會理事長袁彥文表示，活動在過去兩年分別吸引約20萬觀眾入場支持，目標今年可繼續維持。他提醒活動在是母親節前一日舉辦，市民可與家人一起到戲院享受合家歡的時光。

西方電影票房非常差︰只可以話抱住樂觀心態應對挑戰

對於今年參與的戲院只有53間，少於去年的63間。袁彥文回應指，主要是近年電影票房不理想，較疫情前錄得三至四成跌幅。

他形容去年的電影市道為好壞參半，儘管去年有兩部港產片的票房分別報收逾億元，惟一直佔據大部份收益的西方電影，票房卻非常差，暫時也看不到有大製作可提升票房，「只可以話抱住樂觀心態應對挑戰。」

袁彥文表示，若今屆反應良好，會考慮定期舉辦。（黃浩謙攝）

北上外遊只是票房下跌其中一個因素

今年復活節期間，香港總票房收入合計為12,675,957元，相對於去年同期（3月29日至4月1日），票房大跌65.6%。究竟港人北上是否打擊票房的重要因素？

袁彥文認為，市民北上外遊只是其中一個因素，強調電影的吸引力也相當重要，例如去年復活節便有粉絲向電影上映，「今年可以話係冇乜新戲」，相信票房下跌由多個原因造成。

「全港戲院日2025」的戲票，將於5月7日中午12時後，陸續在各大戲院現場及網上售票網頁公開發售。（黃浩謙攝）

▼2024年4月21日 「全港戲院日」人流不絕 ▼



政府資助兩屆「全港戲院日」合計近2000萬元

全港戲院日由電影發展基金及文創產業發展處資助，翻查電影發展局資料，政府在2023及2024年，分別資助965萬元及990萬元，即兩屆合計逾1,955萬元。

袁彥文透露，由政府彌補戲票的差價，具體資助金額視乎當日的入座率。他稱，雖然全港戲院日只有短期宣傳作用，也未必可吸引大批年輕人進戲院，但若今屆反應良好，會考慮定期舉辦。

袁彥文解釋，時下觀眾可在網上平台收看劇集，不單止欣賞電影，因此從業員針對觀眾的口味製作電影尤其重要。他相信只要有好電影的出現，便能吸引觀眾入場，例如《破．地獄》、《九龍城寨之圍城》等。