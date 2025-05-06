全港戲院日2025｜$30戲票周三中午開搶　限購須知一文看｜附連結

【全港戲院日2025／香港戲院商會／30元戲票／電影優惠】連續第三年舉行的「全港戲院日」將於5月10日舉行，觀眾可在全港53間戲院，以劃一票價30元，欣賞任何放映格式的上映電影。戲票最快在周三（7日）中午12時後，陸續在各大戲院現場及網上售票網頁公開發售。市民記得準時搶購心儀的電影門票，下文將提供全港戲院日的詳情、須知及上映電影名單。



「全港戲院日」將於5月10日舉行，觀眾最快明天(7日)可購買30元戲票。（資料圖片／黃浩謙攝）

「全港戲院日2025」是什麼？

香港戲院商會將今年5月10日定為全港戲院日，全港53間戲院劃一票價30元，包場及特備節目除外。今屆是連續第三年舉行。

「全港戲院日」將於5月10日舉行，觀眾最快明天(7日)可購買30元戲票。（資料圖片／黃浩謙攝）

何時公開發售「全港戲院日」戲票？

5月7日中午12時後，陸續於各大戲院及網上售票網頁公開發售。寶石戲院將於5月9日在現場發售。

「全港戲院日」將於5月10日舉行，觀眾最快明天(7日)可購買30元戲票。（資料圖片／黃浩謙攝）

優惠包括什麼正上映電影？

30元優惠票價可欣賞任何放映格式的正上映電影，預計屆時上映電影超過70套。

「全港戲院日」將於5月10日舉行，觀眾最快明天(7日) 可購買30元戲票。（資料圖片／黃浩謙攝）

當日上映電影有什麼？

包括《破．地獄》140分鐘加長版、MARVEL《雷霆特攻隊*》、《花樣年華》25周年4K導演特別版等。

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每人可購買多少張戲票？

若觀眾在現場購票，每人每次最多可購買4張；網上購票則依各院線的購票限制為準。

▼2023年4月27日 「全港戲院日」戲票開售情況 ▼



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可與其他優惠一同使用？

若長者首場優惠票價低於30元正，將維持不變。當日不設長者、小童及學生優惠，所有戲院優惠及電影贈券也不適用。

▼2024年4月21日 「全港戲院日」人流不絕 ▼



各大戲院網上連結如下（排名不分先後）︰

百老匯院線

華懋電影院線

影藝院線

Cinema City 院線

CGV D2 Place

英皇院線

嘉禾院線

高先電影院

Lumen Cinema

寶石戲院

MCL 院線

新寶院線