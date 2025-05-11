奧蘇利雲搬到中東｜入境處長郭俊峯：吸引優才方面香港有很多對手

經優才計劃移居香港的桌球明星奧蘇利雲，近日卻指自己會搬到中東。當日一手穿金引線奧蘇利雲來港的入境處處長郭俊峯，今日（11日）在新城電台節目中談及此情況，表示在吸引優才移居方面，香港有很多競爭對手，而奧蘇利雲在杜拜亦有開設桌球學校，即便他選擇在中東發展也不意外。



奧蘇利雲表示，會暫時移居中東。（路透社）

2024年10月31日入境處發放影片，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃獲批，並已來港成為香港居民。（入境處ig）

2024年10月31日入境處發放影片，奧蘇利雲邀約郭俊峯飲茶。（入境處ig）

郭俊峯：奧蘇利雲在杜拜有開設桌球學校

奧蘇利雲去年10月經「優秀人才入境計劃」移居香港，近日卻指自己會離開英國搬到中東，當中並未提及會到香港。郭俊峯表示，吸引優才移居方面，香港有很多競爭對手，奧蘇利雲在杜拜亦有開設桌球學校，即便他選擇在中東發展並不意外。

郭俊峯指，奧蘇利雲在港亦有籌備開設球館，惟他近期未有時間來港，或需待他回到香港，才會確切地為居住地做出決定。

2024年10月31日入境處在社交平台instagram發布短片，入境事務處處長郭俊峯訪問決定來港居住的奧蘇利雲。（入境處ig）

奧蘇利雲曾稱喜歡在香港行山。

「五一黃金周」訪港内地客比去年同期上升20%

郭俊峯亦表示，剛過去的「五一黃金周」假期，各口岸總出入境人數為563萬人次，平均每日達113萬人次，比去年同期上升34%；其中訪港的内地旅客總共達92萬人次，比去年同期上升了20%，與今年春節黃金周則相比上升了23%。他又指 ，5月2日所有管制站的内地入境旅客合共約26.7萬人 ，打破疫情後單日最高紀錄。

兒童7歲起可用e道：小朋友都很開心

他又提到，入境處一直有使用創新科技提升運作效率和服務水平，如2021年推出的非觸式e道，至今年4月30日登記的人次逾558萬人，使用的人次累計達1.89億人次，佔每天使用e道的人數約72%。

今年3月31日，入境處將e道服務的最低年齡限制從11歲降至7歲 ，郭俊峯表示，實施後反應相當好，小朋友能自己通過，家長便不需一起陪同排隊。由推出至4月30日，所有管制站錄得逾12萬人次使用，「小朋友能夠用到e道，他們都很開心」。

入境處處長郭俊峯（11日）在新城電台節目中表示，5月2日所有管制站的内地入境旅客合共約26.7萬人 ，打破疫情後單日最高紀錄。（新城電台提供圖片）

舊身份證首階段將於明日起失效

隨著「全港市民換領身份證計劃」結束後，舊身份證首階段將於明日（12日）起失效。郭俊峯提醒需要換證的市民，可到人士登記處觀塘辦事處辦理換證，或使用入境處流動應用程序、入境處網站及24小時電話預約熱綫預約，年滿18歲人士則可考慮自助使用將軍澳總部的申請個人證件服務。

另外他亦提醒市民，若無合理辯解未能在指明期限内換證或被檢控，一經定罪可判罰款5000元；而舊身份證已被入境處收回，並無按處方要求在30日内換證，或會被罰款25000元及監禁2年。