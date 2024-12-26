奧蘇利雲明年3月啟德首度「主場」獻技　正物色有「維港景」新居

繼奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）後，另一桌球巨星卓林普（Judd Trump）亦宣布成為「香港人」，正在澳門出戰表演賽的奧蘇接受《香港電台》訪問時確認，明年3月會在啟德體育園首度「主場」出戰，他同時表示正在尋找一間有「維港景色」的住宅，勢將正式移居香港。



今年10月奧蘇利雲以「優才計劃」成為「香港人」。（影片截圖）

奧蘇近年事業重心轉攻亞洲

7屆桌球世界冠軍奧蘇利雲，今年10月經優才計劃（優秀人才入境計劃）來港成為香港居民。一代桌球天王成為「香港人」，香港入境處為隆重其事特別拍攝一條講述奧蘇成為「香港人」過程的影片，處長郭俊峰更親自登場與奧蘇交流，後者大讚香港的美食和山野，並指稅務的優勢是他選擇香港的一大因素。到今周另一桌球巨星卓林普也隨奧蘇步伐，通過優才計劃來港。

事實上，即使奧蘇的實力依然處於世界頂尖，但這位年近半百的桌球巨星，近年事業重心已逐步轉移向亞洲地區，近年他曾多次大讚中國、香港以及沙特阿拉伯，大力支持在亞洲主辦更多大型賽事，甚至建議世界桌球錦標賽不再在英國舉行。今年10月，他親自到沙特為以他為名的桌球學校主持揭幕禮。

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兩年前紅館與傅家俊一戰全城難忘

隨桌球新賽季開鑼，奧蘇回到英國作賽，至近日再到澳門參加不計世界排名積分的表演賽。今早他接受港台訪問時再次大讚香港：「我一直享受在香港比賽，場地和搞手均十分出色。」

相信無論是香港人或是奧蘇本人，都不會忘記2022年他來港出戰香港大師賽，即使是表演賽，他在決賽跟香港球手傅家俊的精彩對決看得全城如癡如醉，他以6：4擊敗香港「神奇小子」一仗，9000名觀眾到香港體育館（紅館）現場見證，並寫下桌球賽事入場人數世界紀錄。賽後他已表明希望更多大賽在亞洲上演，或多或少播下他和卓林普成為「香港人」的種子。

奧蘇利雲2022年來港比賽時，曾跑上金督馳馬徑。（Strava）

期待明年3月啟德「主場」出戰

今年10月中，世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）宣布2025年3月4至9日舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽（World Grand Prix）2025將落戶香港，並在新落成的啟德體育園內上演，也是本港時隔35年再次舉行桌球排名賽。奧蘇對在香港「主場」出戰這項賽事充滿期待，揚言今個球季會打更多比賽，為此戰作好準備。

1989年香港唯一一次主辦排名賽——香港公開賽，當時英格蘭球手Mike Hallett在決賽以9：8擊敗新西蘭的Dene O'Kane，亦是他生涯僅有的一次排名賽冠軍。世界格蘭披治桌球大獎賽2025的賽事總獎金由對上一年的38萬英鎊大增至70萬英鎊，單是冠軍獎金已由10萬英鎊提升至18萬英鎊，屆時可望看到奧蘇利雲和卓林普兩大高手，齊齊在「主場」出戰。

奧蘇利雲表示很享受在香港比賽。（資料圖片／廖雁雄攝）

正物色有「維港景」新居

奧蘇亦提到「香港人人都愛桌球」，聲稱：「我認為（香港）需要一間好的桌球學校，好的訓練中心，讓年輕球手來學習及接受優良指導，幫助他們建立自己的打球風格。」

高調成為「香港人」後，外界不禁質疑就算奧蘇取得「香港居民」資格，不等於他會長期居港，不過他在港台訪問中同時確認，正打算移居本港，目前正在物色一間可望到「維港景色」的住宅。他更表示對卓林普亦成為「香港人」不感意外，踢爆對方「他的女友來自香港，我認為這很合理，他喜歡這裏多過英國，因此完全合情合理。」