奧蘇利雲和卓林普是香港人 世界知道嗎? ｜政圈觀察

政府高層一直強調各界和媒體要合力說好香港故事，向外國呈現本港最真實一面。最近，桌球界兩位英籍巨星「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）、現任世一卓林普（Judd Trump）（又譯特林普）先後透過優才計劃成為「新香港人」，他們捨英選港，正顯現香港吸引力、是向國際說好香港故事的活生生例子。不過，除了本地傳媒有顯著報道外，外國媒體卻對兩位體壇巨星的動向缺乏報道的興趣。



兩位桌球巨星選擇香港的「喜訊」未能成功衝出國際，究竟原因為何？其中一個原因當然不排除是外媒刻意淡化，但新民黨早前一趟英國之行，或許也可以從另一角度帶出問題，反映特區政府的對外聯繫工作可仍是困難重重，正是「路曼曼其修遠」。



奧蘇利雲（左）和卓林普（右）曾在2022年世界錦標賽決賽交手，當時奧蘇獲勝。（Getty Images）

外媒鮮有報道桌球巨星成「新香港人」

香港媒體對奧蘇利雲及卓林普來港成香港居民以及其後續的報道數以百計，廣大市民就算對桌球不熟悉，也都略知一二。不過，外媒對此報道顯得極為冷淡，《香港01》嘗試用Google搜尋兩位桌球巨星成為香港人的報道，剔選顯示英文網頁的新聞報道，奧蘇利雲成為「新香港人」的消息，尚有The Mirror、Daily Express等英國媒體有簡單報道，但不見有現任「一哥」卓林普的報道。

至於入境處的IG和小紅書上有奧蘇利雲成為「新香港人」的影片，前者由十一月至今日上午11時，累計的讚好只有一千七百多，小紅書的讚好數字只有三位數。而港府人才服務辦公室的facebook有奧蘇利雲的影片，截至今日觀看次數不足八百、三個讚好，而卓林普公布入籍香港的官宣影片，有約一萬二千多次觀看、十六個讚好、七個分享。

▼入境處發放奧蘇利雲成為「新香港人」的影片▼



奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃獲批，並已來港成為香港居民。（入境處ig）

奧蘇利雲成為香港居民當天，政府曾發放影片，由這位桌球天王親述香港可愛之處，包括鍾情香港的美食。可是這段視頻在Youtube上卻未能找到，若以英文輸入Ronnie O'Sullivan 、Hong Kong等字眼作搜尋，只會出現本地傳媒的報道，且大多是廣東話，其餘便是他以前比賽的片段。 到卓林普，情況有點改變。 如輸入Judd Trump，即會出現一條他宣布成為「新香港人」的快問快答的影片，由政府新聞處Brand Hong Kong「香港品牌」頻道上載，暫時有二千三百多人次觀看。

卓林普透過優才計劃，獲得香港身份證來港。（人才辦圖片）

Brand Hong Kong的facebook則有兩條Judd Trump公布自己成為「新香港人」的影片，一條配上中文貼文，另一條則是英文貼文，兩條片暫時顯示的觀看次數合計約一千三百多次。至於奧蘇利雲只有中、英文貼文，並無影片。

說好香港故事當然不只是面向香港市民。兩位桌球巨星均來自英國，何解外媒對二人捨棄祖家改為選擇香港不感興趣？

葉劉淑儀（右三）向SirCharles Bowman（右一）及MrAlderman Alastair King（右二）兩屆倫敦金融城市長介紹《施政報告》。（新民黨提供）

訪英期間與當地媒體閒談 豈料對方不知奧蘇利雲成香港居民

也許，新民黨早前英國之旅，可以解答到部分謎團。該黨於10月30日至11月8日期間到訪英國倫敦，先後與中國駐英公使、英國政府官員、智庫、政商界及傳媒會晤，旨在對外說好香港故事，並介紹《施政報告》內容。當時適逢港府公布奧蘇雲選擇成為「新香港人」，但訪問團成員何敬康回憶稱，當時行程包括與《衛報》（The Guardian）及《經濟學人》（The Economist）等傳媒的資深編輯代表會面及交流，他在閒談中分享「喜訊」時，對方卻表示對此並不知情。不過，何不排除對方正忙於處理美國大選的新聞，對其他新聞關注度略低。

特區政府與外媒接觸太少?

當然，外媒對新聞題材的取捨也必然有異於本地傳媒，但英國主要媒體竟對自家兩位巨星動向也不知情，相信也是導致報道少的原因之一。他認為反映特區政府對外宣傳的力度卻遠不足夠，直言港府與外媒接觸太少，「有好消息都要透過外媒向外報道，呢方面工作港府做得麻麻哋」。

何敬康認為兩位桌球巨星成「新香港人」的消息在外媒的曝光率低，不外乎對外宣傳不足，加上現時政府與外媒的聯繫又不足，負責的政府部門應與外媒多溝通、多接觸，才能多渠道向外說好香港故事。

「香港─沉浸式之旅」巡迴展覽正在阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）迪拜舉行。阿聯酋經濟部外貿國務部長Thani bin Ahmed Al Zeyoudi博士（中）十二月二十四日在香港駐迪拜經濟貿易辦事處（駐迪拜經貿辦）處長李國雄（右二），及其他駐迪拜經貿辦和政府新聞處人員陪同下參觀展覽。（政府新聞處）

新聞處：一直與駐港外地傳媒聯繫及透過不同方式向海外宣傳

至於港府與外媒的聯繫及日後會如何加強工作，如何加強香港的對外宣傳及推廣，以及會否與兩位桌球巨星合作，拍攝宣傳香港的影片。政府新聞處回應稱，一直與駐港的外地傳媒機構聯繫，處理外媒的查詢、提供新聞資訊、安排新聞簡報會及採訪活動，並贊助外地新聞從業員來港了解最新情況，把香港的好故事帶回家。新聞處亦透過不同方式向海外宣傳和推廣香港的優勢和機遇，以及香港致力招商引資引才的措施，包括廣發有助推廣香港的利好新聞或消息，「說好香港故事」：例如新聞處近日就在迪拜舉行「香港─沉浸式之旅」巡迴展覽；早前行政長官到東盟訪問，新聞處亦在東盟媒體上刊登廣告；同時亦與海外經貿辦緊密聯繫，將香港的信息透過不同媒介傳遞到海外，其中新聞處在facebook的專頁「添馬台」就特別為海外人士製作英文信息。

就奧蘇利雲及卓林普獲批來港定居之事，新聞處的「香港品牌」社交平台均有發出相關貼文。新聞處會繼續國際傳播工作，利用線上和線下的不同渠道，繼續宣傳香港是投資營商、工作和定居的最佳城市之一。

何敬康（黃浩謙攝）

曾就官員接觸外媒提質詢 至今仍覺得對外宣傳力度不足

其實，何敬康曾向政府提問包括政府會否在本年積極向外國傳媒進行解說，以及制訂說好中國和香港故事的詳細工作計劃，從而履行好對世界各地傳媒機構的解說任務？

民政及青年事務局局長麥美娟代表政府綜合回覆，提到政府疫情後多項「說好香港故事」策略，及政府會持續密切留意各地媒體有關香港的報道，以了解各界人士的看法，並果斷就傳媒針對香港的失實、偏頗、誤導或污衊信息直斥其非，以正視聽。

事隔約9個月，何敬康認為港府仍與外媒接觸不夠多，溝通不足或成難對外說好香港故事的主因。他續稱，在香港以英語為主要溝通語言的市民，也經常表示對政府資訊掌握力度有所不足，他直言，綜合說好香港故事有很多方法，但最基本的聯繫工作都未做好。

卓林普（右）自小視奧蘇利雲（左）為偶像。（Getty Images）

倡多渠道散播正面消息 建議與國際級KOL合作

對於宣傳如何滲透至國際間。何敬康指中美等媒體發達國家都善用社交平台，其實渠道有很多，但由於香港未有很多國際級的KOL，曾建議港府與國際KOL合作宣傳，但至今未獲接納。他認為，國際間對香港的負面消息仍多，香港故事、正面消息要多渠道散播，積少成多才能扭轉局面。

看來，港府的十四個駐外貿易辦事處和政府新聞處，有必要加把勁，除加強與外媒的聯繫，即使外媒基於各種因素仍選擇不作報道，但也可以加強雙方理解，讓他們更真實了解香港的現況；同時當局也要度新橋，善用兩位巨星或與國際級KOL合作，向外發放能吸引外媒注意力的說好香港故事訊息。