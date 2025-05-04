桌球世錦賽｜奧蘇利雲出局後表明將移居中東　「這樣子打沒意思」

世界桌球錦標賽，奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在4強不敵以外卡參賽的中國球手趙心童，遺憾出局。

「火箭」去年雖然憑優秀人才入境計劃，取得香港身份證和居留權，惟他賽後表示離開英國後會暫居中東，又直言：「這樣打下去沒有意思。」



趙心童去年9月停賽期滿，後獲外卡出戰職業巡迴賽。（Getty Images）

49歲的奧蘇利雲曾7度奪得世界錦標賽冠軍，今屆賽事他過關斬將打入4強，面對中國球手趙心童。

28歲的趙心童今屆以外卡參賽，屬業餘球手，不過他在2022年曾在職業排名高居第7位，惟在2023年1月因涉假波案，遭世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）及中國桌球協會停賽20個月，但在Q Tour憑出色表現獲得2025、26兩季的職業巡迴賽外卡，將爭取重新打入職業排名。

奧蘇利雲不滿意自己在世錦賽4強的表現。（路透社）

奧蘇利雲最終7：17不敵趙心童，無緣再闖決賽，他在賽後訪問中，顯得相當灰心。英國BBC引述他表示：「我想我今年會離開英國，搬到中東。看看情況如何吧，也許我會在半年內回來。」雖然奧蘇取得香港居留權，惟他未提及會來港，續道：「會在其他地方展開新生活，我不知道事情會怎樣發展。」

奧蘇賽後向趙心童道賀。（路透社）

對於桌球，他似乎也有點意興闌珊，說：「我還會嘗試打桌球的，但我也不知道自己的未來會如何，桌球是我人生的一大部份，但我仍在思考未來，無論繼續打還是不打。」他曾說會再給自己兩年時間，但暗示有機會改變主意，「這樣子打波沒什麼意義，這情況並不好。」

奧蘇利雲賽後表示，會暫時移居中東。（路透社）

談到自己的表現，他說：「我不知道是球棒的問題、棒咀的問題或是我的問題，我不知道白波會往哪個方向走，我迷失了。我在訓練中也是這樣，很難明白這種情況，我也無法解決問題。」他表示不會丟掉這支球棒，「負責商品的人們想要它，所以會把它賣掉。」

趙心童首次打入世錦賽決賽，將會對4屆冠軍馬克威廉斯，賽事會在香港時間5月4及5日舉行。