母親節｜市民深圳買花束送媽媽　有人用美團訂花30分鐘完成送貨

近年港人北上熱潮持續，今（11日）是母親節，下午約6時在高鐵西九龍站，有回港市民帶同在內地購買的花束回港。



有市民在深圳花費不足200元，便購買到含康乃馨的花束給母親，她指在內地購買花束較香港便宜，以她購買的花束為例，「香港差唔多四五百蚊咁大束」；亦有市民在堔圳透過美團訂購花束，稱由下單訂購完成送貨只需約30分鐘，形容過程十分方便。



今日是母親節，不少市民北上後回港。（董素琛攝）

有坐高鐵回港市民，回來時可見購買了花束。（董素琛攝）

葉小姐於周五與朋友到深圳旅遊，今日下午回港，趕於晚上回家與媽媽慶祝母親節。（董素琛攝）

居於屯門的葉小姐於上周五（9日）與朋友到深圳旅遊，今日下午回港，趕於晚上回家與媽媽慶祝母親節。她在深圳花費不足200元，便買到一束含康乃馨的花束，打算贈與媽媽。她指過往二至三年的母親節，已在內地購買花束，皆因受她以往在內地讀書的朋友推薦。

葉小姐認為，內地的花價較香港便宜，「香港差唔多四五百蚊咁大束（花）啩，應該要㗎啦。」至於想對媽媽說的話，她說：「祝佢母親節快樂、事事順利、稱心如意」，「我哋好似friend（朋友）咁相處，所以過節，（即使）我阿爸唔記得我都會記得。」她又計劃購買蛋糕回家，與媽媽一同吃飯慶祝母親節。

周先生稱在深圳透過美團訂購康乃馨花束，花費約$100多元。（董素琛攝）

港男首次經美團訂花只需100多元

同樣在內地購買花束的還有居於新界的周先生，他稱在深圳透過美團訂購康乃馨花束，花費100多元。他又稱透過美團訂購花束，由下單到完成送貨只需約30分鐘，形容過程十分方便。至於為什麼選購康乃馨，周先生的兒子則笑言是因為喜歡媽媽。

周先生說，是次是他第一次在內地購買花束，「因為朋友佢哋買…… 跟住我見OK喎。」至於想對太太說的話，周先生稱：「多謝你照顧小朋友」。他計劃今天晚上與太太外出吃自助餐，慶祝母親節，稱預算約一千至二千元。