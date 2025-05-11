母親節｜母女拍檔打理書店　見證自閉症女兒漸打開話匣子

Mabel在女兒Cindy一歲時，發現她患有自閉症，過去30多年每天盡心盡力照顧女兒，好不容易等到她踏入職場，她卻因社交能力有限而屢受欺負。好在一年前，二人同被社企書店「孺尊」（Dignity Mama）聘請一同工作。



母女合作一年多，Mable認為女兒社交及自理能力逐漸進步，令她深感安慰。今日（11日）是母親節，Mabe說出自己的希望：「女兒能夠煮更多餸菜，學識照顧自己。」媽媽上司看到女兒的強弱項，「Cindy最初在書店工作時社交好差，例如客人問路，她並不懂回答；但原來女兒好好記性，可以記下每位客人的姓氏。」



Mabel的女兒Cindy一歲時，經評估確認患有自閉症、智力不足和特殊教育需要。（市建局提供）

Cindy現時跟媽媽Mabel在社企營運的書店「孺尊」工作。（市建局提供）

女兒一歲時證忠上自閉症 中學畢業投身社會遇職場欺凌

Mabel在女兒Cindy一歲時發現她甚少與人眼神接觸、對周遭事物了無興趣，經評估後確認女兒患有自閉症、智力不足和有特殊教育需要。經多年的語言治療、物理治療、職業治療等評估和訓練，Cindy終於在完成特殊學校的中學課程及職前訓練，準備踏入職場。

然而，自閉症人士要融入職場並不容易。Cindy雖然曾獲快餐店聘用，卻因欠缺社交技能及跟不上工作節奏而屢被其他員工欺負。有次Cindy負責手洗毛巾，其他同事竟將二十多條毛巾全部留給她一人清洗，無奈她不懂出聲。其後Cindy轉於二手衫店工作，但遇上疫情而停工，之後便留在家中一年多沒有工作。

Cindy在協會康介紹下，輾轉到社企「廚尊」餐廳工作。（市建局提供）

因對清潔用品皮膚敏感 Cindy由「廚尊」餐廳轉,到書店「孺尊」工作

在協會康介紹下，她輾轉到社企「廚尊」餐廳工作。公司除了為員工提供培訓，亦會根據員工能力安排合適崗位，幫助他們適應工作。但工作不久，Cindy因對清潔用品皮膚敏感而抗拒清潔工作，同時亦對旁邊書店「孺尊」的工作漸生興趣。

Cindy和Mabel一同在「孺尊」青衣分店工作。（市建局提供）

母女同在書店工作 母任上司為女兒提供指導和協助

Cindy和Mabel一同獲「孺尊」青衣分店聘請，由媽媽擔任上司，除了為書店補貨及結算每日收入，亦為Cindy提供指導和協助：Cindy則在指導下接待客人、清潔書籍，以及售賣手工藝品等。

工作期間，Cindy亦發掘到自己的繪畫天賦。（市建局提供）

今日母親節，Cindy畫了一張書籤，作為給媽媽的禮物。（市建局提供）

母發現女兒可以記下每位客人姓氏 教見熟客打招呼

兩人合作一年，Mabel發現女兒的社交能力逐漸進步，「Cindy最初在書店工作時社交好差，例如客人問路，她並不懂回答；但原來女兒好好記性，可以記下每位客人的姓氏。」在其鼓勵和訓練下，Cindy開始嘗試和客人打開「話匣子」，當「熟客」再次光臨時，Cindy會和她們打招呼，現在更會主動推銷手工藝品。

Mabel亦發現，現時Cindy逐步學會自理，更發現了其繪畫天賦，甚至有客人願意購買其畫作。今日母親節，Cindy更畫了一張Mabel最愛的玫瑰花，並寫上「母親節快樂」的書籤，作為給媽媽的禮物。問及母親節的願望，Mabel只希望「女兒能夠煮更多餸菜，學識照顧自己。」

「孺尊」（Dignity Mama）二手書店出售的手工藝品，均是由SEN員工及他們的媽媽親手製作。（市建局提供圖片)

「孺尊」（Dignity Mama）二手書店出售的手工藝品，均是由SEN員工及他們的媽媽親手製作。（市建局提供圖片)

二手書店「孺尊」（Dignity Mama）是市建局邀請來港營運的新加坡社會企業Project Dignity項目之一，是市建局「618上海街」內保育項目，旨在協助本地的弱勢群體自力更生。