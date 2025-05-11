母親節．有片｜母子骨肉分離32年團圓　男子激動衝向生母相擁泣淚

河南一名33歲男子在半歲時與生母骨肉分離。該男子在本年向警方求助，最終成功找回生母，並在5月10日團圓。在團圓現場，男子激動地衝上前與生母緊緊相擁泣淚。



男子激動地衝上前與生母緊緊相擁泣淚。（影片截圖）

母子團圓。（影片截圖）

母子團圓。（影片截圖）

內媒《紫牛新聞》報道，33歲的張新（化名）稱，父親曾告訴他，母親當年是通過親戚介紹，從四川遠嫁到河南的。在張新半歲時，嫲嫲以舅父結婚為由，帶著母親踏上了開往四川的火車，就再也沒有回來。

轉機出現在2025年。偶然間，張新在網絡上看到了四川綿陽反拐民警胡祥雨警官的事蹟，他鼓起勇氣聯繫上了胡警官，採集了血樣並郵寄過去。

其後胡祥雨的團隊對四川戶籍信息系統內上百名人員進行了逐一研判，最終認為成都市金堂縣52歲的朱麗為張新母親，並採集其生物樣本入庫，其後全國公安機關打拐系統確認兩人為母子關係。

母親：當時丈夫堅決不同意她帶走孩子

張新的母親朱麗稱，她記得20歲那年在親戚的介紹下遠赴河南務工，在那裡認識了第一個男人，由於年齡小當時沒有辦理結婚手續。婚後不久，他們的兒子張新出生。然而這份喜悅並未持續太久，這個男人對朱麗的態度逐漸變得冷漠。在那些艱難的日子裡，她時常提筆給四川的娘家寫信，訴說著內心的苦楚與無助。

朱麗稱，在孩子半歲多時，年邁的母親不遠千里來到河南，毅然要將她和孫子接回四川老家，可是當時丈夫堅決不同意她帶走孩子。無奈之下，她和母親只好黯然離開。回到四川後，家人再也不讓朱麗離家一步，並很快又為她張羅，另外成了家。