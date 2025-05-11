母親節｜田北辰落區　承諾監督政府「如媽媽應使得使、應慳則慳」

今日（5月11日）是一年度的母親節，實政圓桌立法會議員田北辰到屯門與元朗鬧市派花給一眾媽媽，同時聽取街坊對社區與政府政策的意見。他表示，過程中了解到街坊對政府開支的關注，承諾繼續把關，確保公帑用得其所，「好似各位媽媽咁，睇住屋企嘅開支，應使得使，應慳則慳」。



田北辰在社交網頁發文稱，十幾年來，他每逢母親節都會落區與街坊見面，派花給各位偉大的媽媽。今年他一如既往，「行勻屯門、元朗各個鬧市」，過程中聽到不同意見。

田北辰表示，十多年來他每逢母親節都落區派花給各位偉大的媽媽。（田北辰facebook）

其中，一位婆婆帶孫女來拿花，提出要他繼續爭取全面實施在校課後托管服務，「等啲家長唔使焗住要唔做嘢湊小朋友」。他即時回答稱：「局長話我知政府已經預留銀彈，邊間學校想開托管，即刻話我知。」

「霸氣」市民指公務員人工太多 田北辰：一定會睇住政府

另有位男士「霸氣」咁話『公務員人工太多！凍薪都要凍埋跳point！』」田北辰讚對方「熟行情」，知道政府「閂咗前門未閂後門」。他強調，自己「一定會睇住政府，唔會俾佢呢頭凍薪，跳point嗰度就冇王管」。

田北辰趁母親節落區接觸街坊。（田北辰facebook）

田北辰稱，他明白街坊對政府開支的關注，如今全球經濟環境不好，大家勒緊褲頭，他會繼續把關，確保公帑用得其所。