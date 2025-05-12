聖德肋撒醫院壞冷氣　冷凝水疑滴手術床　工程師：濕空氣流入引致

有傳媒報道，聖德肋撒醫院主座大樓去年中曾發生長達大半小時的冷氣故障，期間有手術室牆壁表面及設備冒出冷凝水，手術燈水滴滴到手術床上，更影響到手術儀器運作。衛生署則指，經調查發現，調控室溫的空調系統當時故障，而作感染控制用途的手術室通風系統運作正常，又指空調系統故障不屬私家醫院須呈報事件，未見院方違規。



被問到只是通風系統運作，對手術室的影響，香港工程師學會前會長源栢樑表示，送風通常從室外抽取新鮮空氣，會較為潮濕，一般手術室內溫度較低，當空氣接觸到較凍的物品表面，便有機會凝結為冷凝水。他確認署方說法可能性，提到若空調系統中僅製冷出現問題，通風部分仍可運作，可防止不清潔的空氣進入手術室。



聖德肋撒醫院主座大樓被指曾發生冷氣故障，期間有手術室牆壁表面及設備冒出冷凝水，手術燈水滴滴到手術牀上，更影響到手術儀器運作。（資料圖片）

《明報》今日（12日）報道，去年7月31日晚上約7時，九龍私家醫院聖德肋撒醫院主座大樓發生長約45分鐘的冷氣故障，共有12宗手術受影響。報道引述當時正在二樓的外科專科醫生廖子良稱，手術室出現冷凝水導致手術燈滴水，內視鏡鏡頭及連接組件亦疑受潮，手術屏幕曾中斷約5分鐘，其後僅能以黑白畫面顯示，直至近手術完結，畫面才回復正常。

報道亦引述該院員工指，手術燈滴水維時約半小時，曾滴到手術床上，需鋪上無菌布，避免病人受滴水影響。廖另指，有手術室滴水情况更嚴重，醫護人員需於手術室內撐傘，手術床亦需移離原本位置。

衛生署調查發現，調控室溫的空調系統當時故障，而作感染控制用途的手術室通風系統運作正常。署方又指，空調系統故障不屬私家醫院須呈報事件，調查中亦沒發現醫院違反《私營醫療機構條例》及《私家醫院實務守則》。

香港工程師學會前會長源栢樑。（資料圖片／余俊亮攝）

香港工程師學會前會長源栢樑今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中指空調主要用於調節溫度及濕度，令空氣流動，並要做到換氣。從感染控制角度，空調系統每小時要換氣15次，做到正壓，確保室外空氣不會進入手術室。

他提到，若空調系統中僅製冷出現問題，通風部分仍可運作，確保不清潔的空氣不會進入手術室，確認署方說法可能性。

視乎抽風系統設計 可令空氣內循環 減少濕氣

被問到若只靠通風系統運作，對手術室有何影響，他表示，送風通常從戶外抽取新鮮空氣，會較為潮濕，一般手術室內溫度較低，當空氣接觸到較凍的物品表面，便有機會凝結為冷凝水；若空間凍，無外圍濕氣流入，則不會有冷凝水。

不過，他指亦要視乎抽風系統設計，有設計可以將閘門關閉，防止室外空氣進入，讓空氣在室內循環，減少濕氣。

報道提到，院方於空調故障後期，曾將抽濕機搬入手術室用以抽濕。源栢樑認為應是院方一貫做法，稱空調系統故障難以即時處理，利用移動式抽濕機、空調等，是最直接的做法。