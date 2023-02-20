手術燈掉落｜醫管局再發現4枝燈螺絲存風險　中大醫院2手術室停用

聯合醫院手術室上周六（18日）一盞手術燈突然從天花塌下，醫管局今日（20日）完成檢查公立醫院手術室所有瑞典Getinge不同型號的手術燈，合共50支，再發現多4枝手術燈的螺絲可能存在風險，即至今合共16支。目前16間手術室需要暫時停用，少量預約手術服務受影響需要改期。



中文大學醫院公布今日（20日）特別安排供應商檢查同一品牌的手術燈，發現其中兩間手術室有潛在風險，故暫停使用該兩間手術室作進一步檢查。



相片可見，聯合醫院一間手術室的全組手術燈從天花墮在手術床上。（資料圖片）

公立醫院16間手術室暫時停用 部份手術受累改期

基督教聯合醫院日前掉落的手術燈，由瑞典生產商Getinge負責保養，自2015年起使用，對上一次保養日期為2022年12月。醫管局今日公布，已完成檢查公立醫院手術室所有Getinge生產不同型號的手術燈，合共50支，確定當中34支安全，可以繼續使用，餘下16支不同型號手術燈的螺絲可能存在風險。醫管局已暫停使用有關手術燈，亦已要求承辦商盡快更換有風險的螺絲。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）黎靖匡指，經檢查後確定安全的手術室會恢復服務，但仍有16間手術室需要暫時停用，分布於不同聯網。有少量預約手術服務受影響需要改期，公立醫院已陸續通知受影響的病人及重新安排手術時間，並會為病人提供協助。

醫管局要求承辦商加密至一至兩星期檢查一次

醫管局指，一直有既定程序為手術燈進行定期檢查及保養，在事件後已經要求有關承辦商Getinge加密檢查手術燈的次數，以後每一至兩星期會檢查一次。另外，為了加強保障安全，醫管局已安排檢查其餘品牌的手術燈，預計未來數天內會完成。醫管局亦已制定了使用手術燈的最新指引供員工參考，加強保障病人及員工安全。

醫管局總辦事處於上星期六（18日）接獲基督教聯合醫院的報告後，已隨即聯同承辦商於所有公立醫院進行全面檢查手術燈行動，亦已委托獨立的工程事故分析專家林超雄進行調查，了解事件的成因。醫管局已責成承辦商提交報告，會嚴肅跟進及採取合適行動向承辦商追究責任，避免再發生同類事件。

中大醫院自2015年起分批獲政府借貸共40.33億元興建，醫院於2021年落成，同年9月開始營運。（夏家朗攝）

中大醫院晚上公布，一直有定期檢查所有醫療設備，因應公立醫院近日的事故，院方今日特別安排供應商檢查同一品牌的手術燈，發現其中兩間手術室有潛在風險，為安全計即時暫停使用該兩間手術室作進一步檢查；其餘手術室繼續運作，至今沒有病人受影響，手術服務一切如常。