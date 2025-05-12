涉以假周杰倫演唱會門票騙8千　女大專生准以8千元保候訊

台灣男歌手周杰倫將於6月在香港舉行巡迴演唱會，一名19歲大專女學生涉向人出售兩張上述演唱會的虛假門票，從而訛騙受害人約8000元款項，並在交收時被捕，她隨後被起訴1項串謀欺詐罪。案件今（12日）於觀塘裁判法院提堂，署理主任裁判官梁嘉琪將案件押後至7月7日再訊，被告准以8000元現金保釋，保釋條件包括不得離港、須交出旅遊證件及一星期一次前往屯門警署報到。



女被告梁綽殷（19歲，香港知專設計學院一年級學生）被控1項串謀欺詐罪，指她於2025年5月10日在香港九龍啟德沐元街港鐵啟德站內近C出口與其他身分不詳的人串謀欺詐袁洁莹，即不誠實及虛假地銷售2張周杰倫演唱會門票，以假門票作交易，從而誘使袁洁莹交出港幣7,800元。

台灣歌手周杰倫將於下月來港開演唱會。（微博圖片）

周杰倫在港亦甚受歡迎。（ig@jaychou）

周杰倫啟德演唱會將於6月27至29日舉行，早前發售門票時一票難求。

案件編號：KTCC861/2025