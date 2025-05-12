涉以假周杰倫演唱會門票騙8千 女大專生准以8千元保候訊
撰文：陳蓉
出版：更新：
台灣男歌手周杰倫將於6月在香港舉行巡迴演唱會，一名19歲大專女學生涉向人出售兩張上述演唱會的虛假門票，從而訛騙受害人約8000元款項，並在交收時被捕，她隨後被起訴1項串謀欺詐罪。案件今（12日）於觀塘裁判法院提堂，署理主任裁判官梁嘉琪將案件押後至7月7日再訊，被告准以8000元現金保釋，保釋條件包括不得離港、須交出旅遊證件及一星期一次前往屯門警署報到。
女被告梁綽殷（19歲，香港知專設計學院一年級學生）被控1項串謀欺詐罪，指她於2025年5月10日在香港九龍啟德沐元街港鐵啟德站內近C出口與其他身分不詳的人串謀欺詐袁洁莹，即不誠實及虛假地銷售2張周杰倫演唱會門票，以假門票作交易，從而誘使袁洁莹交出港幣7,800元。
案件編號：KTCC861/2025
五月天演唱會｜19歲女賣飛騙$1.4萬 再賣假周杰倫演唱會門票被捕謝霆鋒演唱會｜警錄100宗購票騙案涉$90萬 提醒五月天開騷勿中伏百萬圓桌女經紀誘2人投資演唱會騙款 揭欠債曾達1200萬 囚33月Coldplay演唱會｜5名內地男女「黃牛黨」罪成 各被即時判監3星期詐騙｜去年15%網購騙案涉演唱會 失1800萬 警料將因啟德園增加