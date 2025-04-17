Coldplay演唱會｜5名內地男女「黃牛黨」罪成 各被即時判監3星期
撰文：凌逸德
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英國殿堂級樂隊Coldplay在啟德體育園的4場演唱會，本月8日至12日圓滿舉行；期間警方嚴打「黃牛黨」及非法入場「睇騷」，拘捕多人。警方今日（17日）表示，其中3男2女內地人士（27至51歲），已被落案起訴「違反逗留條件」罪，案件已於4月9日及16日，在觀塘裁判法院提堂。5人全部被裁定罪名成立，各被判處即時監禁3星期。據了解，5人為4月8日被捕的「黃牛黨」。
另外，一名55歲內地男子被起訴一項「串謀詐騙」罪，案件已於4月11日在觀塘裁判法院提堂。據了解，有人在網上訛稱有「特別證件」入場，在4月9日落網。其餘6名男子（21至63歲），則已獲准保釋候查，須於5月向警方報到。該6男涉及4月11日清潔工帶人入場、及4月12日調酒師開緊急出口帶同學入場。
此外，3名本地男子（30至31歲），將被警方以傳票控以「未經授權而以超過籌辦人等就活動所定的款項售賣入場門票」罪。
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