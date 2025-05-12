海皇粥店結業｜員工反駁老闆稱沒拖糧　憶收銀兼洗碗、沒加班費等

海皇粥店於上周三（7日）宣佈終止全部業務，有100名員工向勞工處求助，追討約1,500萬元，大部份人遭欠薪約1個月。兩名員工今早（12日）在商台節目中分享公司結業前狀況，指店鋪一更只有2名員工，要負責洗碗、收銀、吧位及油炸鬼等多個崗位。



其中一名員工林女士被拖欠14萬元，她之前抱着「你唔夠人我幫你踩到掂」的心態工作，即使公司限制工作時數後，她仍在沒有「OT補水」的情況下繼續工作。她稱公司去年9月起已拖糧，與創辦人在聲明中表示從未拖糧不符，直指公司結業應提早通知員工：「你提早一個月講咪得囉，何必搞到我哋𠵱家咁？」



海皇粥店5月7日晚宣布全線七間分店結業。5月8日凌晨在美孚新邨分店所見，店外並無貼出結業公告。（劉定安攝）

被拖欠工資、遣散費等的員工，在5月8日早上到長沙灣政府合署向勞工處求助。(黃浩謙攝）

18年老臣子遭拖欠14萬元 限制OT時數變相沒補水

林女士在海皇粥店工作18載，現時遭公司拖欠14萬元。她主力在上水店工作，指店鋪一更只有2名員工，要負責洗碗、收銀、吧位及油炸鬼等多個崗位。她抱着「你唔夠人我幫你踩到掂」的心態工作，當她「真係頂唔順」，公司才找分區經理頂更。

人手不足令員工要加班，但公司其後限制工作時數，變相剝奪加班費。例如林女士按公司政策準時打卡「下班」後，仍然要工作多兩小時，但就沒有任何加班費。

老闆發聲明表示未曾拖糧 員工反駁

海皇粥店創辦人蕭楚基和蔡汪浩早前發聲明表示店鋪經營33年，所有員工工資及福利均是準時發放。林女士反駁，外勞能在每月7日準時出糧，但本地員工自去年9月起已被拖糧，要等至每月10、11日，甚至當月28日才收到工資。

直至結業當日，公司行政總裁到分店取走現金，員工才懷疑公司即日倒閉，之後再於通訊群組收到老闆的通知結業。林女士認為公司結業應提早通知員工。

你提早一個月講咪得囉，何必搞到我哋𠵱家咁？ 海皇粥店員工林女士

海皇粥店5月7日晚突然公布終止全部業務，如所有員工終止僱傭合約，飲食業職工總會5月9日舉行「海皇粥店員工諮詢大會」。（梁鵬威攝）

海皇粥店5月7日晚突然公布終止全部業務，如所有員工終止僱傭合約，飲食業職工總會5月9日舉行「海皇粥店員工諮詢大會」。（梁鵬威攝）

老闆掏3,000萬私人資金填數 員工不買帳

海皇粥店工作13年的員工劉女士則指，員工在結業前已知道公司經營困難，部分食材供應商暫停供貨，反映公司沒有繳清款項。這亦導致一些銷量較好的食物，例如糭及出前一丁等暫停供應。公司結業前停售糭劵，亦停止接受會員卡增值，劉女士則說：「對客有良心，對員工無良心」。

公司拖糧期間，員工曾找管理層開會施壓，但對方只是「笑下，冇回答」。即使蕭楚基和蔡汪浩在聲明中表示曾在私人賬戶提取3千多萬填補公司賬目，劉女士亦不買帳，形容老闆「不負責任、一走了之」。