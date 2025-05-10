海皇粥店結業｜消委會接10宗投訴涉款2379元　涉未能用會員儲值額

【海皇粥店／結業潮／餐飲業】創立於1992年、高峰期擁逾30分店的海皇粥店，其母公司海皇國際有限公司董事局周三（7日）突然公布終止全部業務。消委會回覆查詢表示，截至今午（10日）4時，共接獲10宗投訴，所有個案均與會員儲值額因結業而未能使用有關，涉款金額為2379元，當中涉及最高金額的個案為1000元。



創立於1992年、高峰期擁逾30分店的海皇粥店，母公司海皇國際有限公司董事局周三晚（7日）突然公布終止全部業務。（資料圖片/歐陽德浩攝）

消委會表示，會按既定程序處理，並適時知會投訴人個案進度及結果。

海皇儲值卡惠顧1元可儲1分 滿500分可兌20元儲值額

翻查資料，海皇粥店設有「海皇友FUN CLUB」會員儲值卡，食客填妥表格後以現金繳付250元作開卡增值，即可成為會員，並獲$25回贈；其後顧客凡惠顧滿1元可儲1分，滿500分，可兌換20元儲值額用作消費。

公司周四（8日）向員工發信，通知他們若要索償未發放的薪酬、代通知金和遣散費等，可向勞工處諮詢。(資料圖片/黃浩謙攝)