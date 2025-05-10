海皇粥店｜孫玉菡：破欠基金非提款機　如僱主非法轉移資金會調查

【海皇粥店／結業潮／餐飲業】海皇粥店母公司海皇國際有限公司董事局早前公布終止全部業務，有100名海皇粥店員工向勞工處求助，追討約1,500萬元，大部份人遭欠薪約1個月。



勞工及福利局局長孫玉菡今早（10日）表示，相信破欠基金8萬元欠薪申領上限足以彌補僱員欠薪，又指僱主「很合作」提供資料，最快3個月可批出款項。現時破欠基金有70多億元儲備，每年取用1、2億元仍能繼續運作，但孫玉菡強調基金並非「提款機」，勞工處會調查每宗個案並防止濫用。倘若僱主清盤過程中有不規範，甚至非法轉移資金，政府會調查及轉交警方跟進。



求助人當中有19名外勞，受惠於1月推出的支援計劃，他們最多可以在簽證終止後留港兩星期，政府每日提供最多350元或7成的住宿費用資助、每日100元膳食和交通津貼等。



飲食業職工總會5月9日舉行「海皇粥店員工諮詢大會」。（梁鵬威攝）

海皇粥店5月7日晚突然公布終止全部業務，如所有員工終止僱傭合約，飲食業職工總會5月9日舉行「海皇粥店員工諮詢大會」。（梁鵬威攝）

本地勞工和外勞同受法例保障

孫玉菡指，勞工處接獲近100名受影響的海皇粥店員工求助，涉及欠薪及解僱補償等，追討金額約1,500萬元，約有9成人被拖欠4月份至停業約一個月的薪金，相信破欠基金8萬元欠薪申領上限足以應付。年資長的員工追討金額較大，他們遣散費首20萬全數，及餘額一半由破欠基金支付，亦可用強積金中部份僱主強制性供款來支付。

至於海皇粥店聘用的19名外勞，孫玉菡說他們同受本地勞工法例保障，可以向破欠基金申領欠薪款項。由於未達工作年期要求，未能獲獲遣散費。

勞工及福利局局長孫玉菡（政府新聞處圖片）

海皇粥店僱主「很合作」 料僱員3個月可取回欠款

孫玉菡說如果情況不複雜，一般3個月內僱員便可以討回應得款項，前提是僱主合作，提供齊全的資料，如糧單等。他表示勞工處已成功聯絡僱主，形容對方「很合作」。

他說破欠基金是一張「安全網」，資金取自每年商業登記費的一部份，現時有70多億元儲備，每年花1、2億元仍能繼續運作，形容「基金係好健康」。不過，孫玉菡強調基金並非「提款機」，政府會仔細調查每宗個案。如果發現僱主清盤時有不規範，或者非法轉移資產等，勞工處會與破產管理處合作，以及轉交警方跟進，相信可有效打擊濫用。

海皇粥店全線結業。（香港01相片）

海皇粥店全線結業。（香港01相片）

外勞可多留港兩個月 政府資助食、住、行

政府今年一月推出外勞支援計劃，當外勞遇到公司結業要追討欠薪，他們最多可於簽證終止後多留港兩個星期，期間每日可獲350元住宿資助或住宿費70%資助，以低者為準，另外每日有100元的膳食及交通費。完成追討後，政府會通知外勞再來香港取回欠薪，亦會資助他們留港的住宿費。

孫玉菡認為對待外勞最緊要是公允，因為他們始終是「離鄉別井」來港工作，但強調要用最少公帑去處理。被問到外勞下次再次申請來港工作時，是否需要再次支付中介費，孫玉菡表示內地輸港勞務公司獲國家商務部認可及規管，他只可轉達意見予國家商務部。

海皇粥店5月7日突然宣布全線停業，過百名員工頓時失業，並遭拖欠薪金、代通知金等款項。（梁鵬威攝）