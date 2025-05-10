海皇粥店結業｜創辦人指將發無力償還聲明　助員工領破欠基金款項

【海皇粥店／結業潮／餐飲業】創立於1992年、高峰期擁逾30分店的海皇粥店，其母公司海皇國際有限公司董事局周三（7日）突然公布終止全部業務。創辦人蕭楚基和蔡汪浩繼昨日（9日）在facebook專頁發聲明後，今日（10日）再發帖表示，已通過自願性清盤，並委託清盤人負責整個流程。二人續指，已與勞工處完成會議，並將發出無力償還聲明，而破欠基金收到聲明後，將會安排與各員工核對數目，並盡量加快發放欠薪流程。



創立於1992年、高峰期擁逾30分店的海皇粥店，母公司海皇國際有限公司董事局周三晚（7日）突然公布終止全部業務。（資料圖片/歐陽德浩攝）

創辦人：承諾全力配合勞工處及相關機構

創辦人蕭楚基和蔡汪浩在Faceboook發帖，指「明白所有員工都比較關注薪酬及遣散費等問題」，向全體員工致以最深歉意，並承諾將全力配合勞工處及相關機構，保障員工法定權益。

帖文表示，二人已於昨日通過自願性清盤，並委託清盤人負責整個流程，所有步驟將嚴格按照自願性清盤程序進行。

公司周四（8日）向員工發信，通知他們若要索償未發放的薪酬、代通知金和遣散費等，可向勞工處諮詢。(資料圖片/黃浩謙攝)

將發出無力償還聲明

帖文續稱，二人已與勞工處完成會議。所有員工的薪金、代通知金及遣散費等數目，將會加快地完成核算；同時將會發出無力償還聲明，破產欠薪保障基金會收到無力償還聲明後，將會安排與各員工核對數目，並盡量加快發放欠薪流程。

二人再次感謝各位多年來的付出，強調艱難決定實屬迫不得已，望能互相體諒，共度難關。

其中9名海皇粥店員工5月8日到長沙灣政府合署向勞工處求助。(資料圖片/黃浩謙攝)

勞工處收到近100名員工求助 涉款1500萬

海皇粥店早前向員工發信，通知他們若要索償未發放的薪酬、代通知金和遣散費等，可向勞工處諮詢。勞工處昨（9日）回覆指，收到近100名海皇粥店僱員的求助，主要涉及欠薪及解僱補償等項目，追討金額約為1500萬元。