西醫蔡淑梅涉濫發免針紙　以疫苗恐懼症發1.2萬張　控方求改控罪

女西醫蔡淑梅涉在疫情期間，向逾萬人發「免針紙」以避過接種疫苗，被控16項不誠實取用電腦罪，其夫亦被指涉洗黑錢，案件原定今(12日)在區域法院開審，惟主控卻要求增加一罪，指蔡疑以「疫苗恐懼症（Vaccine Phobia）」為由，8個月內向11628人，發出12749張免針紙。辯方認為做法不公，有如將案件放大一千倍。暫委法官勞潔儀明午就控方申請作裁決。



女被告蔡淑梅，66歲，醫生；被控16項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，及一項洗黑錢罪，指她於2022年6月4日至9月3日間在香港，不誠實取用醫院管理局的電腦，及在同年2月10日至9月3日期間，在其恒生銀行的帳戶處理758,020元疑為罪行得益。

男被告白偉雄，64歲則被控6項洗黑錢罪，指他於2022年7月7日至9月23日，在花旗銀行3個戶口處理疑為罪行得益合共約690萬。

女被告蔡淑梅。(資料圖片)

控方求加一罪函概逾1.2萬免針紙

控方要求加控女被告一項不誠實地意圖欺騙而取用電腦罪，她原被控的16項罪名，則會改為交替性控罪。又透露女被告由2022年1月30日到9月3日的8個月期間，涉以「疫苗恐懼症（Vaccine Phobia）」為由，向11628人，發出12749張免針紙。控方認為「疫苗恐懼症」不是醫學原因。蔡面對的洗黑錢罪，涉及75.8萬元，來自570人的轉帳，控方申請修訂為涉及57萬元，來自其中423人，合共涉及11628張免針紙。

控方稱雖然涉及的針紙達過萬人，但控方不可能全部都傳召，故只會傳召其中15人作供，另有77人可考慮傳召。

辯方質疑以0.1%認99.9%病人

辯方卻指女被告以疫苗恐懼症為由時，並有逾1.2萬人獲發免針紙，不一定虛假不實，但控方只準備傳15人，僅佔全部人數的百份之0.1，若以這15人來推斷其餘99.9%的病人，認為控方是將案件放大了一千倍。

控方透露女被告曾在3日發800免針紙

主控卻反駁指，女被告曾在3日內發出多達800張免針紙，診所護士亦會出庭作供，可證明診症時間之短，來推論免針紙診斷不實。

勞官明日作裁定。

案件編號：DCCC228/2024