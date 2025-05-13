足球盛會｜9.6萬門票去哪兒？公開發售超快售罄　議員冀增透明度

「香港足球盛會2025」將於7月在啟德體育園舉行，其中利物浦將對陣AC米蘭，阿仙奴將對陣熱刺。門票周一（12日）早上10時於購票通Cityline公開發售，一開賣網頁已顯示「暫時無票」，不出一小時網站顯示已售罄。



兩場門票合共9.6萬張，究竟有多少公開發售？有球迷希望主辦方增加公開發售門票數量。



立法會議員江玉歡認為可公開内銷門票和公開發售的比例，提高售票透明度。她表示理解主辦商或有商業考量，她希望政府可擔任橋梁，為盛事主辦方提供協助，同時與對方協商預留更多公開發售門票。



「香港足球盛會2025」將於7月在啟德體育園舉行，其中利物浦將對陣AC米蘭，阿仙奴將對陣熱刺。（資料圖片／盧翊銘攝）

「香港足球盛會2025」將於啟德主場館舉行，每場賽事的門票有48,000張。不過周一早上開售公開門票，登入購票通網站時，發現利物浦將對陣AC米蘭、阿仙奴將對陣熱刺的賽事均已「暫時無票」。主辦方TEG Sport下午宣布，兩場熱門賽事的門票已經全部售罄。不少未能成功買票的球迷感氣餒，希望主辦方加售公開門票。

江玉歡：政府可協調要求主辦商盡量預留門票公開發售

立法會議員江玉歡認為，主辦方可列明内銷門票和公開門票的比例，從而增加售票透明度，釋除公眾在購票方面的疑慮。不過她亦理解主辦方有其商業考量，故不應「限得好死」。

她認為政府可擔任協調角色，為主辦方提供訂場等方面協助，同時與對方協商，盡量預留更多公開發售的門票。「我哋起咁大嘅場館，都係想惠及香港人，等多啲普羅大眾都可以參與盛事。」

江玉歡指政府應擔任協調角色，為主辦方提供訂場等方面協助，同時與對方協商盡量預留更多公開發售的門票。（資料圖片/黃浩謙攝）

何敬康：主辦方可預留3成門票公開發售

立法會議員何敬康亦指，主辦方或因商業考量難公開内銷門票比例，但他認為可預留約3成門票用作公開發售，讓更多市民能夠購票。