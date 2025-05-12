足球盛會｜4球隊啟德表演賽門票公開發售 全部票種「暫時無票」
撰文：洪戩昊
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【香港足球盛會2025／啟德體育園／盛事活動／Cityline】四支歐洲著名足球隊利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺將在7月訪港，於啟德體育園主場館上演2場比賽。比賽門票早前經不同渠道預售，至今日（12日）上午10時在Cityline公開發售，所有票種均顯示「暫時無票」，料已全部售罄。
4球隊7月訪港
4支球隊分別是來自英格蘭的利物浦、阿仙奴和熱刺，以及來自意大利的AC米蘭。他們將在7月訪港，26日上演利物浦對AC米蘭，以及在31日上演阿仙奴對熱刺。
Cityline顯示全部票種「暫時無票」
比賽門票早前經不同渠道優先發售，至今日在購票平台Cityline作公開發售。兩場比賽也有不同價格的門票，分別有399元、799元、1,299元、1,699元、1,999元和2,499元，現時已全部售罄，Cityline顯示「暫時無票」。
▼ 座位表 ▼
比賽日程
● 渣打盃 – 利物浦 vs AC米蘭：2025年7月26日(星期六)
● 阿仙奴 vs 熱刺：2025年7月31日(星期四)
專屬球迷體驗與公開訓練環節
● 利物浦：2025年7月24日(星期四)
● 熱刺：2025年7月29日(星期二)
● 阿仙奴：2025 年7月30日(星期三)
票價
● 比賽日門票：港幣$399元至2,499元
● 公開訓練門票：港幣$99元至299元
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