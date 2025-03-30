香港足球盛會2025明辦記招 阿仙奴利物浦AC米蘭熱刺料啟德獻技
撰文：普利森
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啟德體育園今月開幕，早盛傳今夏有多支外隊訪港踢表演賽。「香港足球盛會2025」明（31日）將舉辦記者會，並透露「4支頂級足球會」會參賽，而出席嘉賓名單包括阿仙奴、利物浦、熱刺與AC米蘭名宿，料四隊會訪港在啟德獻技。
「香港足球盛會2025」主辦方透過公關向傳媒發邀請，明天將舉行啟動新聞發布會，指屆時會宣布參加「香港足球盛會2025」的4支頂級足球會、比賽日程和門票資訊。
記招出席嘉賓包括利物浦名宿大衛占士、AC米蘭名宿巴里斯、阿仙奴名宿沙格拿與熱刺名宿京治，啟德體育園行政總裁莊澤基（John Sharkey) 也會亮相，料4間球會的一隊成員將訪港，參與今夏於啟德舉行的表演賽。
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