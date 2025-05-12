利物浦兵工廠｜黃牛黨網上轉售足球盛會門票 2張$1699開價$5000
撰文：賴卓盈
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【利物浦／阿仙奴／兵工廠／AC米蘭／熱刺／啟德體育園】「香港足球盛會2025」將於7月在香港啟德體育園舉行，其中利物浦將會對陣AC米蘭，阿仙奴（又譯兵工廠）將對陣熱刺。相關門票今早（12日）10時於Cityline發售，開售即顯示「暫時無票」，一小時即售罄。
有「黃牛黨」在二手拍賣平台Carousell上抬價轉售，例如兩張「$1699的門票」，有人以合共5,000元開賣，抬高47%，亦有不少人要求買家「自行出價」。
購票通網站已顯示「暫時無票」 一小時即售罄
「香港足球盛會2025」將於7月在啟德體育園主場館舉行，公開發售門票今早10時在Cityline開賣。當中7月26日利物浦對陣AC米蘭、以及7月31日阿仙奴對陣熱刺的門票，票價由399元至2,499元。
主辦單位TEG Sport今日下午宣布，兩場足球賽事的門票已全部售罄。不過記者今早登入購票通網站時，已顯示「暫時無票」，一小時宣布售罄。
「黃牛黨」Carousell抬價發售門票
另一邊廂，二手拍賣平台Carousell上有多名「黃牛黨」抬價發售門票。有兩張各原價1,699元兩連位開價5,000元；亦有原價1,999元門票，以最低2,700元出售，叫高35%。也有不少「黃牛黨」要求買家「自行報價」。
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