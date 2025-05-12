陳美寶晤國際航運公會秘書長　確定港續辦全球航運貿易高峰會

運輸及物流局局長陳美寶周一（12日）與國際航運公會秘書長Guy Platten及候任秘書長Thomas Kazakos會面，確定港府11月與國際航運公會舉行「香港海運週」期間，合辦第二屆全球航運貿易高峰會。運輸及物流局在未來數月會與國際航運公會緊密合作，落實第二屆高峰會的籌備工作。詳情容後公布。



圖為2025年5月12日，運輸及物流局局長陳美寶（左三）與國際航運公會秘書長Guy Platten（右三）及候任秘書長Thomas Kazakos（右二）會面。（政府新聞處圖片）

陳美寶表示，港府十分重視與國際航運公會和全球海運業界的緊密夥伴關係。香港堅定支持自由貿易及零關稅政策，並致力為企業提供公平營商環境，希望透過共同籌辦第二屆高峰會，進一步體現雙方共同願景，建立一個相互連繫、高效和穩健的海運生態系統，以促進全球航運界的共同利益。

Guy Platten表示，地緣政治局勢日趨緊張，全球貿易模式因分化而受阻，為航運業及經濟體帶來重大挑戰。能夠再次於全球主要貿易樞紐之一的香港舉辦高峰會，匯聚業界領袖和政策制定者，將為探討全球貿易的優勢與機遇創造理想平台。

圖為2025年5月12日，運輸及物流局局長陳美寶（右三）與國際航運公會秘書長Guy Platten（左三）及候任秘書長Thomas Kazakos會面（右二）會面。（政府新聞處圖片）

首屆全球航運貿易高峰會去年11月亦在「香港海運週」期間舉行，吸引海外政府部長、國際組織領導人及全球業界參與。為期兩日的高峰會為國際論壇定下高標準，一方面就全球貿易與航運業面臨的關鍵議題促進國際對話，同時亦探討應對業界迫切挑戰的創新方案。