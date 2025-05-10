陳美寶指自動車路試下月擴至東涌及數碼港　機場無人小巴年底啟用

運輸及物流局局長陳美寶發表網誌，指早前以第一位乘客的身份，親身體驗試乘百度的自動車。她表示，百度計劃6月開始在東涌進行自動車不載客道路測試，路段將途經不同區內屋苑，初期主要集中於屋苑外圍道路，有序擴闊自動駕駛的應用場景。



另外，陳美寶亦體驗機場自動駕駛小型巴士，預計今年內，由港珠澳大橋到香港的旅客可以乘坐自動駕駛小型巴士。



百度自動車測試（運輸及物流局網頁）

陳美寶以首批乘客身份試坐兩款自動車

陳美寶在網誌指，過去兩星期，我有幸成為兩款自動車在本港的首批乘客，而市民在不久將來亦有機會試坐這些自動車。她指，在元朗錦綉花園測試的首個自動駕駛小型巴士項目剛於今年月完成。另外，西九文化區的自動駕駛項目亦獲基金資助，2輛自動駕駛小型巴士正進行封閉道路測試。

運輸署上月底公布，百度將會在北大嶼山擴大自動車測試的路段至飛機維修區域、航膳區及後勤區， 並設有5個上落車試點。她以第一位乘客的身份，親身體驗試乘百度的自動車，認為測試體現了多個新規管框架的技術躍進點。

她表示，有朋友可能會覺得一些正在試行的系統行得不夠快、有的擔心自動車表現未必可以應對路面出現的不同情況。她認為自動駕駛的發展除了要跑得快，更重要是要跑得穩、跑得遠，相信市民耳聞目睹、親身體驗後，會了解這項創新技術不在是海市蜃樓，將為智慧交通發展帶來無限可能。

百度自動車測試未來延伸到東涌、數碼港

她指，百度自動車自今年2月中起，每次測試車輛的數量由1輛增至5輛，並在4月30日起更增至10輛同時運行。同時，在審批後的5個月便能在指定路段測試載客。此外，她表示，百度已擴展機場的測試路段，未來亦計劃延伸到東涌、數碼港等區域，測試速度由以往時速30公里提高至50公里。

港珠澳大橋抵港旅客可乘自動駕駛小巴往來機場毗鄰商業設施

此外，陳美寶指香港國際機場即將迎來全港首個規模最大的自動駕駛運輸系統，預計今年內，由港珠澳大橋到香港的旅客可以乘坐自動駕駛小型巴士，經由「航天走廊」往來港珠澳大橋香港口岸及機場毗鄰的商業設施。小型巴士行程只需約3分鐘，每輛車每程最多可接載16人。

她表示機管局預計，自動駕駛小型巴士投入服務後，短期內單程每小時可接載約500人次，長期目標是每小時單向接載2000人次。到了2028年，系統更計劃接通東涌市中心，方便旅客接駁港鐵網絡，暢達全港。