五一｜落馬洲站逼爆出閘擠塞　陳美寶：十分關注　促港鐵加強服務

五一黃金周內地假期期間，福田口岸及港鐵落馬洲站逼爆出入境旅客。運輸及物流局局長陳美寶今日（3日）指十分關注事件，與港鐵保持緊密聯繫，包括即時要求港鐵加強各方面的服務，以確保旅客出行順暢、安全。她表示，將持續監察落馬洲站及各口岸情況，並與交通營辦商緊密聯繫，以在旅客抵港及離港高峰期適時調整應對方案。



福田口岸有大批旅客抵港。（小紅書）

昨日，多個陸路跨境口岸出現人潮，其中福田口岸（落馬洲支線）重災區，據內地網民直擊，過關時間需要約4個小時，由於人流量過多，手機網絡崩潰，無法購買車票，大批旅客無奈滯留在落馬洲站的入閘口。

有內地網民今日在小紅書稱，早上從羅湖口岸來港過關需時約60分鐘，「堵了將近一個鐘，平時十幾二十分鐘能過去的。」

陳美寶：得悉港鐵採取一系列措施

陳美寶表示，得悉港鐵已採取一系列措施，包括在昨晚收車後即時跟進，作出特別安排，確保車站在處理大量旅客時維持客流暢順和安全，並會加派人手協助乘客、加強乘客資訊，以及與電訊網絡供應商緊密協調，提升落馬洲站 Wi-Fi 容量等。