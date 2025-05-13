社區牙科支援計劃5.26推出　每人每半年最多獲3個補牙、拔牙配額

衞生署今日（13日）宣布本月26日推出社區牙科支援計劃，為有經濟困難的弱勢社群提供資助牙科服務。計劃將可額外提供現時政府牙科診所牙科街症服務的最少兩倍名額，即每年約4萬人次。



衞生署今日（13日）宣布本月26日推出社區牙科支援計劃。（洪戩昊攝）

計劃將提供近80個牙科服務地點，覆蓋全港18區。除了拔牙及止痛服務外，亦會提供補牙服務。可獲治療的牙齒數目增加至每次最多3顆牙齒。

參加計劃的人士必須持有香港身份證，已登記加入「醫健通」，以及為下列任何一項的受惠人或受助者：

﻿．社會福利署（社署）轄下「長者生活津貼」的受惠人；或

．正在使用社署轄下「長者社區照顧服務券計劃」（第二級共同付款級別）的受助者；或

． ﻿﻿正在使用社署轄下「綜合家居照顧服務（體弱個案）」「改善家居及社區照顧服務」或「家居支援服務」（第一或第二級別收費、第一或第二級共同付款級別）的受助者；或

． ﻿﻿醫院管理局（醫管局）的病人並已經獲得「醫療費用減免」機制減免醫療服務收費資格（包括全數和部分減免）



須就使用每個配額向非政府組織直接繳付50元行政費

每名計劃參加者每180天最多可獲三個「補牙或拔牙配額」，參加者亦須就使用每個「補牙或拔牙配額」向非政府組織直接繳付50元的行政費。

以下人士的行政費會由政府全數資助：

﻿．正在使用社署轄下「綜合家居照顧服務（體弱個案）」；「改善家居及社區照顧服務」或「家居支援服務」（第一級別收費或共同付款級別）；或

． ﻿醫管局的病人並已經獲得「醫療費用減免」機制全數減免醫療服務收費資格（包括七十五歲或以上長者生活津貼受惠人

