牙科街症首兩日共26%人甩底　今缺席率22%　衞生署研引入候補機制

衞生署牙科街症周日（30日）起改為網上登記，該署今日（2日）指，首兩日服務、即周日及今日，共40名中籤人士缺席，兩日缺席率分別為29.5%及22%，當中有超過一半缺席者為65歲或以上人士，當中以荃灣牙科診所缺席率最高，達33.3%，42個名額只有28人應診。

衞生署指，牙科街症服務是專為有緊急需要人士而設，名額有限，衞提醒市民不要濫用，該署會作合適調整和改善措施，考慮方向包括引入候補機制，詳情會適時公布。



5月16日，市民晚上到荃灣牙科診所，輪候籌號。近年牙醫人手不足，派籌數目減少，市民需長時間排隊輪候。衞生署將於6月起調整派籌安排，9間街症診所的初步登記時間，由凌晨改為前一天晚上8時。（資料圖片/梁鵬威攝）

首日缺席率29.5% 荃灣牙科診所缺席率最高達33.3%

衞生署回覆查詢，12月30日及1月2日兩個服務日合共40人缺席，當中有23人為65歲或以上人士，佔57.5%。經初步了解，部分中籤者表示因事未能出席或忘記預約，亦有市民表示不清楚牙科街症的服務範圍是緊急牙科服務。

至於總登記人數，今日（2日）有366人登記，比首日686人約減半；名額63個，平均分布於大埔王少清牙科診所、九龍城牙科診所及西貢方逸華牙科診所，即近6人爭一位。三間診所分別有4至5人缺席。

2024年12月30日及2025年1月2日牙科街症到診情況。（衞生署資料）

衞生署提醒市民不要濫用

衞生署表示會繼續監察新系統的運作、密切留意市民的使用情況和出席率等成效，作出合適調整和改善措施，考慮方向包括引入候補機制，詳情會適時公布。

衞生署呼籲，牙科街症服務是為市民提供免費緊急牙科服務，服務範圍包括處方止痛、脫牙，或處理其他緊急狀況如口腔膿腫。服務是專為有緊急需要的人士而設，由於名額有限，衞生署提醒市民不要濫用，將機會留給更有需要人士。

衞生署又指，考慮到市民需要熟習新系統運作模式，在系統推出初期，抽籤結果公布當日會主動聯絡中籤者，確認他們是否收到短信，並提醒他們翌日的診所地點及應診時間。