牙科街症｜超額抽籤、後補機制今起實施　首日兩診所出席率共104%

衞生署牙科街症網上登記今日（6日）起實施超額抽籤，並設後補機制。衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢指，署方現時將超額幅度訂為10%，而今日兩間診所原訂共有84個名額，共有88人到場，即出席率約為104%。她又指，診所會為全部到診者提供服務。



荃灣牙科診所一共提供42個名額，早上10時45分左右已有超過一半中籤者到診。（黃浩謙攝）

超額抽籤名額約10% 所有出席者可獲應診

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢今日在電台節目中表示，牙科街症中籤者缺席的情況已有改善。她透露，網上抽籤推出的首三個服務日中，有1,769人登記預約牙科街診，共272人中籤，當中217人到診，55人缺席，7成是長者。單日缺席率則由首日的3成，回落至上周五的2成。

許美賢又指，署方今日起實施超額抽籤及引入候補機制，今日九龍城及堅尼地城兩間診所各提供42個街症名額，每間超額抽出的籌號為4個。 她解釋，署方將超額百分比訂為約10%，是參考網上登記實施前及實施後的缺席率所得出，並已確保醫護人員有足夠時間診症。

至於今日的到診情況，許美賢指九龍城診所共有43人到診，堅尼地城診所則有45人，即出席率約為104%。若總額計及超額抽籤，出席率則為95%。許美賢又指，署方在推出超額抽籤措施前，已訂下服務承諾，即使到症人數超出原訂名額，診所職員亦會如常為全部到症者提供服務。

推網上登記後缺席率較高 衞生署料申請者增 但未了解服務範圍

被問到為何推出網上登記後的缺席率比以往親身排隊輪候高，許美賢稱，署方估計，有市民以往不知道有牙科街症服務，改為網上登記後經傳媒報道等，多了人認識，部分人希望嘗試服務但中籤後，才知道服務範圍只限止痛、剝牙等緊急需要。署方現時已在網上登記系統加入提示，讓市民清楚牙科街症的服務範圍。

她又指，大部分中籤者都獲發第一志願的診所，相信他們都是住在診所附近，不認為診所的地點是他們缺席的原因。她又提醒市民，在網上登記時不需要選填所有志願。