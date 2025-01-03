牙科街症候補機制｜陳凱欣倡讓中籤者可取消預約　減獲候補者頻撲

衞生署牙科街症服務網上登記系統下周一（6日）起增設候補機制，抽籤未被抽中的65歲或以上長者將獲優先列入候補名單，如應診當日早上仍有空缺，衞生署會在上午9時30分開始致電候補名單人士填補空缺，但候補人士需於兩小時內、即上午11時30分前到達指定診所登記應診。

立法會衞生事務委員會主席陳凱欣支持設立候補機制，樂見政府正視問題，但提出機制仍有改善空間，包括建議引入取消機制，讓中籤者可透過網上或電話熱線取消預約，未能應診人士能盡早通知診所下，當局便可盡早通知獲候補人士，減省他們要兩小時內趕往診所的頻撲。



衛生署牙科街症服務2024年12月30日起改為網上抽籤預約。（黃浩謙攝）

牙科街症新制第三日 中籤者甩底率降至12.4% 元朗診所僅1人缺席

衞生署牙科街症服務上月30日起改為網上抽籤預約，首兩日分別有3成及超過2成中籤者「甩底」。衞生署今晚最新表示，今日有提供牙科街症服務的4間牙科診所，整體缺席率為12.4%，121個診症名額，有15人缺席。當中，元朗政府合署牙科診所有21個名額，只有一名中籤者沒現身，而荃灣牙科診所缺席率為11.9%。

至於今晚公布的候補機制，陳凱欣表示樂見政府正視問題，認為當局應先「做好個機制」，她提出機制仍有改善空間，包括引入取消機制，透過網上或電話熱線取消預約。

對於應診當日9時半始通知候補人士，11時半就需到達登記，陳凱欣擔心市民、特別是長者「係咪有能力嚟到？」，例如須跨區就診人士未必能趕及。陳凱欣表示，如未能出席者盡早通知診所，例如有長者7點感到不適，並即時通知取消，診所便可及早安排候補，不需等到8點半才確認人數。

立法會衞生事務委員會主席陳凱欣1月3日表示支持設立候補機制，樂見政府正視問題，但提出機制仍有改善空間，包括建議引入取消機制。（資料圖片）

至於超額抽籤，陳凱欣指據了解，當局會適度增加名額，但未落實名額比例。她舉例，實質名額原本是88個，會「預鬆幾個位」，並公布結果當日通知中籤人士，即使有人未能出席，如出席者達88個則毋須再找候補，若出席者超出原本名額，當局也相信能夠應付「超額」。

缺席率下降陳凱欣估計市民開始習慣系統 重申不支持懲罰缺席者

至於第三個服務日缺席率下降，陳凱欣估計是市民開始習慣系統，以及慎選志願診所。她重申，不贊成懲罰缺席者，「每個人都有自己原因」，只要透過改善機制以達到不浪費名額，就「不需要懲罰人」，希望政府以同理和包容的心對待服務使用者。