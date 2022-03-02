的士司機圖姦16歲醉娃罪成　官斥卑鄙囚5年8月　被告聞判大呼冤枉

的士司機接載16歲外籍醉酒少女，涉把她載到大潭水塘一帶侵犯，再帶她酒店房間睡覺。少女醒來發現被陌生中年漢攬住，即離開及通知母親，她事後在內褲發現非屬於她的陰毛後報警。的士司機反稱誤以為少女想與他一夜情，又稱只是摩擦對方下體，且因下體能反應及早洩，強調沒有進入對方體內。他經審訊後被裁定企圖強姦罪成，案件今(2日)在高等法院判刑，暫委法官黃佩琪指被告行為卑鄙，趁事主大醉下手，事主事後患上創傷後壓力症並要接受心理治療，判被告入獄5年8月。被告聞判後大喊：「冤枉啊真係。」



被告林少峯，54歲，被控於2020年5月16日在黃泥涌陽明山莊附近企圖強姦X（案發時16歲）。

黃官在判刑時稱，被告是夜更的士司機，需保障乘客安全，但他卻趁剛滿16歲的女事主酒醉，駕車到僻靜地方，乘機向事主作出親密行為。雖然被告聲稱「會錯意」，以為事主想與他成為朋友及與他一夜情，但法官指女事主年紀相當輕，認為被告明顯想趁她酒醉而佔她便宜，又指被告當時沒有使用安全套，有可能令事主患性病或懷孕，事主事後患上創傷後壓力症，至今仍常覺焦慮及難集中精神，需要心理治療，可見事件對她造成創傷性影響。

被告林少峯(後)企圖強姦罪成判囚５年８月，他聲稱下體未有反應未有進入，聞判刑大呼冤枉。(資料圖片／朱棨新攝)

事主回家見下體有不同色毛髮

案情指，女事主X案發時只有16歲，她於2020年5月15日晚，在赤柱的酒吧與朋友消遣時喝過啤酒、伏特加和威士忌，之後「斷片」，不記起當晚10時半後發生的事。她於翌日早上醒來時，發現她身處酒店房間被一名陌生男子攬著。她尖叫並問對方是什麼人，對方未有回答，她便拿取手機等物品後離開。

她回家發現內褲有血漬，並在下體找到兩條較長及不同顏色的毛髮，她並發現原本插在體內的衛生棉條不見了，遂告知母親報警。

被告稱以為事主想一夜情

警方接報後拘捕被告。被告在錄影會面時承認曾接載一名外籍女乘客，由於對方僅稱：「go go go」、「hurry hurry」，他被告理解向前駛 。他指後來女乘客從後座跨到前排座位，捉著他的左手去摸她的私處。他又把車停下，並見女乘客下車在路邊脫褲小便。

下體未有反應強調無進入

他指女乘客回到車上後向他說：「like me」，他認為對方想一夜情，便駕車到大潭水塘道和陽明山莊附近，兩人便開始「攬攬鍚鍚」，並脫下褲子，他以陽具摩擦女乘客的下體，但強調「無入到去陰道」，因他的下體未能反應並早洩，且他發現對方內褲有衛生巾，因此未有完事便穿回褲子。

由於乘客感疲倦，他便租下酒店的房間，讓對方休息。惟女乘客醒來後，如變成另一人，收拾個人物品後便離開。

案件編號：HCCC75/2021