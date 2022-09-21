14歲醉娃住所內遭兩男輪姦　事主事發3年不敢回家　兩男重囚9年

兩男涉嫌送一名喝至酩酊大醉的14歲少女回家後，著少女的男友下樓買飲品，然後趁機把少女輪姦，男友事後聽到少女投訴，亦只回應說：「無計啦，嗰個係我二叔。」兩男早前經審訊後被裁定強姦罪成，案件今(21日)在高等法院判刑，兩男被判監禁9年。庭上透露事主的創傷報告，指由於案件在事主家的睡床上發生，她事後至今3年，都不敢回家。法官判刑時則指，家有如每個人的安全島，本案的案發地點是加刑因素。



兩名被告：鄭宏昊(22歲，倉務員)和袁昊琛(21歲，學生)，各被裁定1項強姦罪成，指他們於2019年4月16日，在天水圍分別強姦當時14歲的少女X。兩名被告案發時均18歲。

兩名被告鄭宏昊和袁昊琛在高等法院經審訊後被裁定強姦罪成。（資料圖片）

事主X事發後不敢再回家

法官黎婉姬在判刑指，女事主X現已18歲，然而她在過去3年，一直受著事件的煎熬，當時她與祖父同住，案發地點又在她睡房的床上，她每次見到睡床都會勾起回憶，故在案發後都不敢再回家，即使想探望她的祖父，也只會叫祖父下樓與她相見。她之後被安排在宿舍居住，更覺孤單。

受極大傷痛又感憤怒和無助

接見X的心理學家指，X至今閉上眼睛便會想起案發情況，經常發惡夢，令她害怕睡覺，長期失眠，並出現飲食困難，比以前瘦了三分之一。她因事件承受極大痛苦，覺沮喪及憤怒，覺得童年被摧毀，惟全部只能靠她一力承擔。此外，X覺得無力應對，只能不斷想辦法逃避，但又不信有人可以幫助她，感到絕望，甚至曾有輕生念頭。專家也稱，只能勸她要對將來存在希望。

法官黎婉姬指強姦案是嚴重罪行，對受害人及其家人均會做成極大傷痛，需要嚴懲。(資料圖片)

輪姦及無用避孕套均為加刑因素

黎官判刑時指，強姦案屬嚴重罪行，會對受害人及其家人做成嚴重傷痛，必須要懲。她指本案有5項加刑因素，包括事主遭兩名被告一個接一個輪姦，事主X案發時僅14歲，事件對X造成長久創傷，兩人犯案時亦未有使用避孕套，再者，事件發生在事主的家，黎官形容家是每個人避險的安全島，然而X因本案對家存在陰影，更因而一直遠離，不敢回去。雖然兩名被告犯案時亦只有18歲，未有證據顯示他們有預謀，但他們未有認罪，指他們並無悔意，認為並無任何減刑理由，故判2人入獄9年。

兩被告一個接一個入房強姦X

控方案情指，事主X案發前和男友到朋友家玩啤牌，並喝了多杯「Black Label」威士忌溝綠茶，她醉酒兼嘔吐，由男友及兩名被告「散井」(首被告)和「琛仔」(次被告)送回家。事主在自己家的床上休息時，次被告叫X的男友外出買飲品，在男友離開後，兩名被告一個接一個入房把X強姦。

X稱覺連遭兩男侵犯感無面

X又指次被告入房時曾問她：「攪唔攪嘢？」之後把她強姦。X稍後來才向警方透露，次被告姦她之前，首被告亦有強姦她，她並稱因覺連遭兩名男人侵犯感到「無面」和尷尬，故初時未有提及首被告也有份。

男友聽投訴後估到次被告做過甚麼

X又指她事後有向男友提及事件，男友稱：「估到琛仔(次被告)在房做乜。」又說：「無計啦，嗰個係我二叔。」X之後與男友分手並報案。警方事後檢驗事主的房間，發現她房內的枕頭套和床褥有相信是兩名被告的精斑。

辯方曾質疑8分鐘是否足夠兩男輪姦

辯方卻指兩名被告與X的男友送X回家後，3男曾在X家的沙發上有用手機看色情片，後來有人進入X的房間「打飛機」（自瀆），但沒有強姦X；律師又指，根據閉路電視片段，X的男友下樓買飲品時只是離開單位約8分鐘，質疑是否夠時間兩被告犯上本案，認為X的說法不可靠和不可信。X卻堅稱她被強姦時「醒醒哋」，亦有掙扎。

陪審團最後以5比2大比數裁定首被告罪成，並一致裁定次被告罪成。

案件編號：HCCC183/2021