蔡天鳳案｜前家翁鄺球荃灣爭議居屋斷供　遭滙豐入稟收樓

名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年疑被殺害肢解，前家翁鄺球在手持價值逾7,000萬元的加多利山豪宅單位下，仍可以綠表資格買入居屋單位，引起廣泛關注。《香港01》翻查法庭文件，發現單位因為斷供，已被滙豐銀行入稟收樓。



蔡天鳳前家翁鄺球的葵涌居屋尚文苑高層單位因斷供，已被滙豐銀行入稟收樓。（資料圖片／余俊亮攝）

鄺球2020年7月用綠表以218.24萬元買入荃灣居屋尚文苑單位，並向滙豐銀行借9成半按揭。不過，鄺球因斷供單位，遭滙豐於今年2月入稟收樓。

入稟狀指，鄺球於2020年7月17日與滙豐簽署法定押記，抵押荃灣居屋尚文苑一個單位，以借取207.38萬元。鄺球其後未有如期還款，因此滙豐申請收回有關單位，要求申請人歸還所欠款項及利息。入稟狀未有披露斷供細節，司法機構網頁顯示，案件已排期於今年10月8日於區域法院審訊。

死者蔡天鳳的前家翁鄺球。（受訪者提供）

2023年2月，蔡天鳳案發生後，鄺球被揭發持有加多利山豪宅，因此入稟狀中鄺球的通訊地址除尚文苑居屋外，亦包括何文田加多利山（KADOORIA）豪宅單位。資料顯示，鄺球於2019年10月購入該加多利山單位。

蔡天鳳。（互聯網）

2023年3月，蔡天鳳母親入稟高等法院，指鄺球只是以信託形式代蔡天鳳持有單位，並要求法庭頒令禁止鄺球擅自出售或轉讓物業等。

KADOORIA位於嘉道理道111-133號。（資料圖片／周偉強攝）

除涉嫌謀殺外，鄺球被揭持有加多利山豪宅同時，仍可以綠表購入居屋單位，惹來全城關注，社會質疑申請機制是否存在漏洞。房委會及後收緊綠表申請人資格，與白表看齊，即買入屋居前24個月，不得在港擁有物業。新規定由「居屋2023」起實施，房協及後推售的居屋、位處觀塘安達臣道「朗然」亦跟隨此規定。

▼涉事加多利山單位內部▼



案件編號：DCMP 1015/2025

