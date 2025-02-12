涉助蔡天鳳前夫離港　女被告否認知情　指朋友有錢愛即興出海

兩男女涉助名媛蔡天鳳前夫鄺港智潛逃案，在九龍城裁判法院續審，女被告潘巧賢今午（12日）接受控方盤問。控方稱根據潘與男被告林舜討論行程，以至潘其後在對話中提及：「唔經海關」、「唔經正常路線」、「即刻走」等字眼，認為她知道有問題。潘反駁說其朋友平時出海都是即興。對於Ivy指對方願以任何價錢租用船隻一事，潘說：「佢啲朋友都係好有錢，可能佢真係想俾生意林舜。」控方續出，潘向林問為何要30萬時，林曾在回覆說：這作事涉非法過境，怎會是3萬元。控方認為潘必然知道當中涉不當安排，潘不同意。案件將押後至5月7日結案陳詞。



男被告林舜（42歲，遊艇公司職員），及女被告潘巧賢（30歲，無業），兩人被控1項串謀妨害司法公正罪，指他們與女子「Ivy」串謀於2023年2月24至25日，在港預期一名叫「Alex」的男子，可能涉法律程序或執法機構的調查，作出妨礙司法公正傾向的作為，即助「Alex」緊急及秘密地離開香港。

女被告潘巧賢否認對事件知情，又指其朋友有錢，愛即興出海。(陳蓉攝)

女被告潘巧賢(左)稱她向Ivy盧曉虹(右)稱其父不會幫，是想讓Ivy知難而退。(資料圖片)

控方指男被告林舜曾在回覆潘巧賢時稱：涉非法離境怎會3萬啊小姐。(陳蓉攝)

潘稱簽署因市民應與警察合作

潘巧賢接受辯方盤問指出，她曾向警方及內地移交人員問其被捕原因，惟沒有人回答她。控方問潘，她聲稱曾指控警員歪曲其說法以及粗言穢語對待，但潘仍配合簽名。潘稱她同意市民應該與警方合作，而且該警察當時聲稱：「我唔係教你，我係幫你。」惟控方續問：「你咁大個人，佢啱啱粗言穢語，佢歪曲你嘅講法，你仲信佢會幫你？」潘說相信。控方再指：「同簽啲你無睇過嘅文件？上面寫乜都得架喎？叫你認謀殺都得。」潘同意。

控方質疑潘知道安排有問題

控方續指出，潘曾在訊息中提及：「即係佢宜家去澳門係咪有船接駁，咁我幫你搵阿舜。」以及「林舜話啱啱搵到一間咩唔經海關30000，如果想即刻走可以方便啲，想即刻嘅話，佢兩個自己contact會方便啲。」控方質疑，潘此言反映她對航線有了解，對話中曾提及「唔經海關」、「唔經正常路線、「即刻走」等字眼，顯然她知道有問題。

潘稱朋友有錢愛即興出海

潘解釋，因為她不清楚他們平時的習慣，並稱：「平時佢哋出海都係即興。」對於Ivy曾提及對方願以任何價錢租用船隻一事，潘指出：「佢啲朋友都係好有錢，可能佢真係想俾生意林舜。」

蔡天鳳去年被發現疑遭殺害後，警方即通緝其前夫鄺港智。（互聯網）

蔡天鳯前夫鄺港智，洋名Alex。(資料圖片)

以父親為由希望Ivy知難而退

控方續指，Ivy曾問潘：「你老豆有冇辦法⋯⋯我問左阿俊嗰邊，咁你都問下你老豆啦！」其後潘回覆指：「我諗下啦，呢啲都算細事⋯⋯因為我老豆呢啲咁細嘅事，佢唔會肯揹架啦，唔會做架啦，我問下其他朋友。」潘解釋，她當時的回覆是以父親為由，希望令Ivy知難而退。

強調無向Ivy介紹船家

控方引述訊息截圖指出，潘其後更對Ivy聲稱要與船家交代風險等事項。潘解釋，她並沒有介紹任何船家予Ivy，此舉僅為試探，目的為想知道對方的身份。惟主控質疑，她用如此長的篇幅去試探，是因為她覺得對方可疑，潘先是同意，其後再補充：「可疑唔代表非法，可能係有咩難處。」

林舜曾回應非法過境怎會3萬

控方再引述潘與Ivy的訊息，潘質疑為何金額由3萬變了30萬，林舜回應：「黐線，點會3萬呀小姐，搞呢啲嘢⋯⋯ 宜家呢單嘢係非法過境呀嘛，呵呵呵。」她其後又回覆林，指Ivy問可否15萬。控方指出，當時潘仍然在幫Ivy查詢事項，在此情況下，潘亦必定知道此為不合法安排，潘不同意，指她當時已開啟「拒絕模式」。

案件編號：KCCC1111/2024