涉助蔡天鳳前夫離港　辯方指警失當圖推翻供詞不果　被告表證成立

兩男女涉助蔡天鳳前夫離港案，今午(11日)在九龍城法院續審，辯方律師盤問曾向女被告潘巧賢調查的警員時稱，女被告曾要求女警為她整理頭髮，遭女警用粗口責罵，並斥她：「你以為自己是VIP呀。」女警否認。律師盤問一名高級督察時，指督察曾指潘「大鑊」，涉及謀殺，潘想澄清她以為「Alex」是另一人時，督察稱：「人人都可以是Alex。」更指督察見潘口供偏離要求時，曾入錄影室打斷會面，督察否認其事。



裁判官陳志輝裁定潘自願錄取口供，准其警誡供詞呈堂，又裁定兩名被告表證成立。



男被告林舜（42歲，遊艇公司職員），及女被告潘巧賢（30歲，無業），兩人被控1項串謀妨害司法公正罪，指他們與女子「Ivy」串謀於2023年2月24至25日，在港預期一名叫「Alex」的男子，可能涉法律程序或執法機構的調查，作出妨礙司法公正傾向的作為，即助「Alex」緊急及秘密地離開香港。

男被告林舜是一名遊艇公司職員。(陳蓉攝)

女被告潘巧賢(前)欲推翻供詞不果。(盧翊銘攝)

辯方指潘未說過幫Alex著草

警員劉穎恩今接受辯方盤問，辯方指出，劉當天在深圳灣口岸根本沒有對潘進行警誡，其記錄冊上亦沒有記下相關警誡詞，潘更沒有說過：「Ivy話幫Alex著草去澳門，所以我先幫佢搵林舜。」劉不同意。

指潘要求助整理頭髮遭女警粗言責罵

辯方續指，潘當天曾要求劉替她整理頭髮，劉以粗言穢語如：「X你老母」、「以為自己VIP呀？」來辱罵潘，劉否認。辯方盤問指劉當天曾問潘，是否認識一個叫Ivy盧曉虹的人，潘表示認識盧後，劉的態度變得友善，劉不同意。

女警劉穎恩否認曾用粗口責罵女被告潘巧賢。(陳蓉攝)

高級督察鄺應新否認曾教女被告潘巧賢寫供詞。(陳蓉攝)

辯方指鄺建議潘寫下幫Alex著草字句

高級督察鄺應新亦有接受辯方盤問，辯方指鄺曾對潘說：「𡃁妹你知唔知你宜家好大鑊，牽涉謀殺。」並叫她：「最好咩都講晒畀我聽。」鄺不同意。辯方續指鄺向潘提供一張紙和筆，著她寫下重點，其後又對潘說解釋太長，法庭不會接納，並建議她寫下：「Ivy話幫Alex著草去澳門，所以我先幫佢搵林舜。」鄺稱不同意。

指鄺曾稱人人都可以是Alex

辯方續指，潘當時有提出要寫清楚她所指的Alex為張欣欣男朋友，鄺稱不用並說：「你可以係Alex，佢可以係Alex，個個都可以係Alex。」潘亦曾質疑鄺會誤導她，鄺否認。

辯方質疑鄺不滿潘的供詞而入錄影室

鄺其後解釋他當日進入錄影會面室，是因為有人找被告，在此情況下，其習慣會先暫停會面，再去處理相關事宜。辯方指當天根本沒有任何代表潘的律師去過天水圍警署，潘的代表律師接近下午4時半才在西九龍警署出現，鄺同意。辯方質疑，鄺當日進入會面錄影室，並聲稱有律師要找潘，因為潘作供已偏離鄺的要求，鄺不同意。

案件編號：KCCC1111/2024