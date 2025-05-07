兩男女涉助蔡天鳳前夫離港　辯方指對方未付租船錢　即協議未達成

名媛蔡天鳳被肢解殺害後，兩男女涉曾協助蔡的前夫鄺港智離港，同被控1項串謀意圖妨害司法公正罪，二人否認控罪，案件今（12日）於九龍城裁判法院作結案陳詞。控方認為，只要法庭接納兩被告曾協議幫助一名叫「alex」的人離港，便足以證明他們的犯罪意圖，控方無須證明該名人士是否鄺港智。男被告則認為，如果對方未付款，即協議未達成，女被告辯稱她發現有問題時，已沒再回覆，想盡快抽身，指她只是當轉述角色，並不清楚安排。裁判官把案件押後至6月16日裁決。



男被告林舜（42歲，遊艇公司職員）及女浩潘巧賢（30歲，無業），同被控1項串謀妨害司法公正罪。控罪指兩人於2023年2月24日至25日，預期一名為「Alex」的男子，可能涉及法律程序或執法機構的調查，仍與一名為「Ivy」的女子，串謀作出妨礙司法公正傾向的作為，即協助「Alex」緊急及秘密地經非入境事務處管理的出入境管制站離港。

女被告潘巧賢(右)稱她只當轉述角色，並不清楚安排。(陳蓉)

男被告林舜指對方沒付款，即協議未達成。(陳蓉攝)

男被告曾就租船出價30萬

主控官陳詞指，男被告林舜曾就租船出價30萬，反映有犯罪協議存在。他指控方只要證明二被告是協議幫助「alex」離港，即可證明兩人的犯罪意圖，毋須證明該人就是鄺港智。

辯方爭議未付款未算達成協議

代表林舜的大律師卻指，協議有否達成似乎只有文字上的證據，林舜在訊息中只提及「放心放心，安排緊架啦，安排緊架啦」，並指出要戶口收到錢才能出船，亦曾稱是托上托，找朋友幫忙。律師指，如果對方未付款，協議未算達成，亦未有協議存在。

蔡天鳳(左)生前活躍於社交界。（IG/@deborahhung）

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）於2023年2月24日被發現遭人殺害且被肢解。（IG：@xxabbyc）

蔡天鳳遇害時只得28歲。(網上圖片)

蔡天鳳於2023年2月24日被揭遇害離世。(小紅書)

蔡天鳯前夫鄺港智，洋名Alex。(資料圖片)

潘未回覆反映想盡快抽身

代表潘巧賢的大律師則指，潘最後的回覆時間是7時8分，代表她在發現有問題時，已沒有再回覆，反映她想盡快抽身，無繼續對話的意圖。

潘只當轉述角色不清楚安排

律師續指，控方所指林和潘因為價錢未談攏的說話不正確，其中潘牽涉的對話曾提及租船，但潘曾表示她不清楚當中的安排，亦沒有加入討論和給予個人想法，指潘只是當轉述角色，覺得奇怪亦有表現出詫異及錯愕，反映潘不知道有關的安排。

案件編號：KCCC1111/2024