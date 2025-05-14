AI主持與真人主持互動　2077.ai：數字人成無縫連接世界智能橋樑

《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」5月7日圓滿舉行，在當日開幕禮上，AI主持與真人主持同台互動，帶給來賓與別不同的體驗。



這位AI主持是「2077.ai」數字人（Digital Human）的AI智慧員工，在各大展會中，「2077.ai」數字人以獨特形象及互動方式，不僅能夠吸引觀眾眼球，還能通過互動體驗，讓觀眾深入了解相關公司產品的特點和優勢。



「2077.ai」相信，數字人技術的未來將不僅僅是技術工具，而是會成為人與人、人與世界之間無縫連接的智能橋樑，推動社會各領域向智能化、數字化方向邁進。



《香港01》5月7日主辦「企業人工智能升級轉型交流日」，在當日開幕禮上，AI主持與真人主持同台互動，帶給來賓與別不同的體驗。（夏家朗攝）

香港01企業人工智能升級轉型交流日 AI智慧員工助解答來賓問題

《香港01》「企業人工智能升級轉型交流日」開幕禮上，AI主持與真人主持同台互動，帶給來賓與別不同的體驗，「她」與另一位在交流日於詢問處協助解答來賓有關交流日展覽問題的數字人，同樣來自「2077.ai」。

「2077.ai」通過不斷優化AI算法 使數字人能夠適應各種應用場景

「2077.ai」一直推動AI技術與數字人深度融合，該公司稱，將人工智能的深度學習、實時互動能力與個性化定制服務相結合，通過不斷優化AI算法，數字人不僅具備極高的智能識別能力，還能通過自主學習不斷提升交互質量，能夠完美適應各種應用場景，為用戶提供更加自然、流暢且便捷的交互體驗展現出更加人性化的服務體驗。

「2077.ai」智慧員工在《香港01》「企業人工智能升級轉型交流日」，於詢問處協助解答來賓有關交流日展覽問題。（廖雁雄攝）

在展廳、展館中，數字人不只作為講解員為參觀者帶來生動有趣的講解，還能通過虛擬現實、增強現實等技術，將展品背後的故事和文化內涵展現得淋漓盡致。

「2077.ai」智慧員工在《香港01》「企業人工智能升級轉型交流日」，於詢問處協助解答來賓有關交流日展覽問題。（羅國輝攝）

「AI辦事員」在內地政務大廳為市民溫暖的政務體驗

在內地應用方面，「2077.ai」的「AI辦事員」在政務大廳，包括公安局派出所、黨群服務中心等地方成為智慧服務典範，「AI辦事員」除能夠提供24小時無間斷諮詢服務，還能通過人臉識別、語音識別等技術，實現與群眾的精准互動。AI數字人通過實時學習不斷優化服務質量，為市民提供更加便捷、溫暖的政務體驗，提升政務服務效率。

「2077.ai」相信數字人技術未來會成為人與人、人與世界之間無縫連接的智能橋樑，推動社會各領域向智能化、數字化方向邁進；圖為5月7日《香港01》「企業人工智能升級轉型交流日」，「2077.ai」智慧員工於詢問處協助解答來賓有關交流日展覽問題。（廖雁雄攝）

「2077.ai」的「智慧大使」從園區導覽到精確位置導航，從政策解讀到實時資訊播報，再到品牌文化的深度宣導都能輕松應對，其頂部獨特的瞭望呼吸燈設計，不僅美觀大方，更通過隨機變換的表情，賦予設備生命般的互動魅力。

「2077.ai」：動社會各領域向智能化、數字化方向邁進

「2077.ai」指，數字人技術的未來將不僅僅是技術工具，而是成為人與人、人與世界之間無縫連接的智能橋梁，推動社會各領域向智能化、數字化方向邁進。