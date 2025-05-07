《香港01》企業AI升級交流日　BytePlus：新模型15秒生成5秒短片

《香港01》今日（7日）在灣仔會展舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，抖音TikTok母公司字節跳動（ByteDance）旗下企業級雲計算及AI服務平台BytePlus港澳台地區解決方案總監靳若雲表示，AI現時可將文字生成圖片（text to image），以及將文字生成影片（text to video）。



靳表示，最近該公司發布了一個新模型，僅15秒便能生成一段5秒短片。她又說不少企業好奇該如何選擇AI的模型，她認為主要關注三個重點，包括生成圖片運作會否很慢、模型的發展等。



BytePlus港澳台地區解決方案總監靳若雲表示，最近該公司發布了一個新模型，僅15秒便能生成一段5秒短片。（夏家朗攝）

靳若雲在活動上發表主題演講，她指AI現時可將文字生成圖片（text to image），以及將文字生成影片（text to video）。BytePlus最近發布了一個新模型，僅15秒便能生成一個短片。

靳表示，BytePlus的模型有超過50個業務線在使用，每天的AI Token使用量過4,000萬個，使用量非常大。其公司的模型現時亦可在香港的Apple Store下載。她說，不少應用程式如抖音等，會運用數據分析用戶喜好，在頁面推送他們喜歡的內容或影片。

BytePlus港澳台地區解決方案總監靳若雲表示，最近該公司發布了一個新模型，僅15秒便能生成一個短片。

靳若雲另提到可作聊天智能對話問答的模型「豆包」，現時其最大客戶為汽車品牌平治，她舉例現時在中國若在車主向模型表示「好熱」，AI便會向車主稱將會自動調低冷氣溫度。她又指，AI具備音色復刻功能，5秒鐘便能生成一個真人聲音，相似度達97%至98%，與用戶對答。