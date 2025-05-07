《香港01》企業AI升級交流日　百度：每年花20%營收研發人工智能

《香港01》今日（7日）舉辦企業人工智能升級轉型交流日，百度AI技術生態大灣區總經理曾旭東指，現時人工智能已具備強大的理解能力、邏輯能力、記憶能力及生成能力，可應用於商貿、科研、教育等各個領域。百度指，一直有與港企和院校合作，期望將人工智能技術帶入更多企業。



《香港01》今日（7日）舉辦企業人工智能升級轉型交流日。（梁鵬威攝）

曾旭東指，現時人工智能已發展出強大理解能力、邏輯能力、記憶能力和生成能力，可根據用戶前文後理、語氣、過往對話等，理解用戶意圖，互動體驗更佳。現時百度每年投入20%營收研發人工智能，早前亦已推出「飛槳」深度學習平台，供用戶自行訓練模型。

《香港01》今日（7日）舉辦企業人工智能升級轉型交流日。（廖雁雄攝）

《香港01》今日（7日）舉辦企業人工智能升級轉型交流日。（廖雁雄攝）

《香港01》今日（7日）舉辦企業人工智能升級轉型交流日。（廖雁雄攝）

曾表示，人工智能已可運用於商貿、教育、科研等各個範疇。百度亦與多個企業合作，在人才培訓至業務管理等多個範疇運用人工智能，賦能企業夥伴。他表示，百度一直以來都跟部分香港機構、院校和企業等合作，希望將人工智能技術帶入更多企業。