夏天來了｜未來九天炎熱有驟雨　最高達32度　下周初局部地區雷暴

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測本港地區今日(14日)部份時間有陽光及炎熱。市區最高氣溫約30度，新界再高一兩度。下午局部地區有驟雨。吹和緩偏東風。展望未來數日短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。



天文台預測，本港未來數日短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。（資料圖片/李家傑攝）

根據天文台九天天氣預報，明日（15日）至下周五（23日）均有驟雨，最高氣溫均在30度或以上。（資料圖片）

▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼



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下周初至中期有驟雨及雷暴

天文台預料現時影響廣東沿岸的偏東氣流，會在未來一兩日逐漸被一股偏南氣流取代，本周後期至下周初該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。而高空擾動會在下周初至中期為華南帶來驟雨及雷暴。

▼4月22日 天晴炎熱 熱住跑▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月14日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台5月14日預測周末(17日)至下周一(19日)最高氣温均32 度。（天文台網頁圖片）

周六最高達32度 「小滿」局部地區有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（15日）至下周五（23日）均有驟雨，最高氣溫均在30度或以上。明日及周五(16日)，預料介乎26至31度。部份或短暫時間有陽光。

周六(17日)至下周一（19日）均炎熱，有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，預料最高氣温達32 度，最低27度。

下周二（20日）至下周四(22 日) 均大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下周三（21日）為二十四節氣中的「小滿」，氣温介乎27至30度。下周五(23 日)日間短暫時間有陽光及炎熱。最高氣温上升至32 度。